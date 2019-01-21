北高等5縣市 獲旅宿業評比特優

2019年01月21日 17:00 工商 彭媁琳

交通部觀光局完成去年各縣市旅宿業評比，台北市、高雄市、嘉義縣、台東縣、澎湖縣等5縣市，獲得特優。這些特優縣市在消費者住宿安全、非法旅宿管理、行銷輔導等方面，都有優異表現。

觀光局指出，持續透過補助地方政府管理人力、物力經費、辦理法規研習、反非法旅宿宣導等措施，協助地方政府提升旅宿業管理績效，更邀請各界專家學者組成旅宿業管理輔導績效評比小組，赴各直轄市、縣市政府了解其管理情形與困境，藉由專家學者角度提供專業意見，共同提升整體旅宿業管理成效。

每年度的評比主要分為「消費者住宿安全及保障」、「未合法旅宿管理」、「合法旅宿管理」、「行銷輔導」等四面向，其中特別著重消費者住宿安全保障及未合法旅宿管理，並增設目標公共意外責任保險投保比例需達百分百，和針對非法旅宿業者適時揭露之特殊列等規定，以提升消費者住宿權益。

透過評比小組檢視各縣市旅宿業管理情形，各縣市對於旅館業及民宿管理績效均有提升，考核績效甲等以上共有14個直轄市、縣(市)政府，且公共意外責任保險投保已有17縣市達100％，並全部縣市政府均已落實於所屬官網揭露非法旅宿稽查情形，未來期望非法揭露更新頻率與方式可再精進，更貼近民眾使用習慣以利查詢。

另未合法旅宿稽查面亦有創新作為，如自主性管理機制、透過網路搜查非法旅宿資訊、印製中、英、日、韓等四國語言之宣導和訪談表單，加強向外籍旅客宣導、善用GoogleMap克服非法稽查地址資訊不完整之困擾等，整體而言，各縣市於消費者住宿安全及保障、未合法旅宿管理稽查等工作皆有進步及改善，並要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，後續觀光局將持續輔導及督促其改善，並藉由補助稽查經費、現場督導、法規研習、修法等措施協助其克服旅宿業管理上之困境，達到提升旅宿業品質，進而保障旅客權益及安全之目的。

本年度各地方政府評比等第如下：

1.特優：台北市政府、嘉義縣政府、高雄市政府、台東縣政府及澎湖縣政府。

2.優等：基隆市政府、新北市政府、桃園市政府、台中市政府及彰化縣政府。

3.甲等：新竹市政府、苗栗縣政府、嘉義市政府及台南市政府。

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