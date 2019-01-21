義賣送暖！中市建經協會募款90萬 捐助惠明視障者教養院

2019年01月21日 16:59 中時 盧金足

台中市建築經營協會在台中市五權五街美術綠園道舉辦「想辦法跳蚤市集」，現場近60個愛心攤位，匯聚滿滿的愛心。（盧金足翻攝）

「想辦法跳蚤市集」活動主辦人鄭博仁（右），發揮行動力和執行力，成就義賣送暖的美事。（盧金足翻攝）

立委黃國書（右）、市議員黃守達與參與活動的民眾親切互動。（盧金足翻攝）

表演團體專業熱情演出，為寒冬送暖注入更多的正面能量。（盧金足翻攝）

立委黃國書（左二起）與市議員黃守達參與活動活動，為行善奉獻力量。（盧金足翻攝）

社團法人台中市建築經營協會在台中市五權五街美術綠園道舉辦「想辦法跳蚤市集」，現場近60個愛心攤位，匯聚滿滿的愛心，有藝術家現場畫作、書法家揮毫春聯、茶道品茗、陶藝、骨董、日用品大拍賣、蔬果等各式各樣的義賣，擅長書法的立委黃國書經過春聯攤位，應民眾要求現場揮毫兩幅春聯，祝福大家金豬賀喜，豬事如意。

台中市建築經營協會理事長梁信雄表示，「只做公益，不做生意」是這次活動的精神，所有義賣所得全數捐贈給惠明視障者教養院做為孩童生活及教育經費，感謝很多人熱情響應，還有遠在美國、杜拜透過臉書得知此公益活動，捐款響應愛心活動。

該活動合辦單位立委黃國書及市議員黃守達特地至現場逐攤與愛心攤主打氣加油，黃國書經過春聯攤位前，很多民眾期待他當場揮毫，黃國書展現書法功力，令人驚艷的墨寶贏得滿堂采。

活動主辦人鄭博仁指出，活動從發想到登場，只用了三個星期，在網路上串連網友，自動自發的承擔工作，但場地取得因時間緊迫，申請不及，黃國書立委於臉書得知消息，偕黃守達議員主動協助才得以成就美事。

黃國書強調，政府單位對公益活動應予主動協助，化繁為簡，公益活動愈多，社會的愛會愈多愈祥和。

台中市建築經營協會表示，義賣活動募集到近90萬元，全數捐贈給「惠明視障者教養院」，校方及院長全日陪同，並一一開立收據及感謝狀給每一位捐贈者，捐贈民眾為學校打氣加油，場面溫馨感人。

這是一場愛與環保的義賣經典盛會！熱鬧的活動結束後，所有攤位都大力協助清理場場地垃圾，做公益也顧到公德，為舉辦活動做了最佳典範，共襄盛舉的名主持人彭佳冬更廣邀多位發片歌手、樂手犧牲尾牙旺季的商演活動，一起用音樂跟現場民眾同樂，讓這場寒冬送暖注入更多的正面能量。

(中時 )