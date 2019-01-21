10種被吹捧上天食物 這種最沒用還有害

2019年01月21日 17:05 中時電子報 戴安瑋

保健品宣傳花樣多，功效也被誇大吹捧，以致不少人花了一堆冤枉錢被呼攏，整理10種被吹捧上天，卻沒什麼用的食物，包括健康人根本不需要蛋白粉、高鈣奶並不比普通牛奶有用、海參不比雞蛋強、酵素一進嘴就失去活性外，兒童醬油根本是有害無益，呼籲別再上當了。

《元氣網》報導，《人民日報》整理10種被吹捧上天，卻沒什麼用的食物，如下:

1、蛋白粉：一罐上千元，然而健康成人每天每公斤體重需要1克的蛋白質，健康的人正常飲食即可滿足，不需要額外補充蛋白粉。

2、葡萄籽：目前還沒有任何證據證明其提取物能夠在體內抑制癌細胞。

3、有機食品：消費者協會檢測結果，有機食品、綠色蔬菜，價格上比普通蔬菜高，但品質上卻不一定比較優。

4、高鈣奶：為人工添加的碳酸鈣，吸收率較低，其實喝普通牛奶就夠了。

5、魚油來自於魚，直接吃魚即有效。魚還提供優質的蛋白、維生素礦物質，加上飽和脂肪酸低，對心血管健康極好。

6、海參：雞蛋是完美蛋白質來源，吃海參不如一天吃兩個雞蛋。

7、解酒藥：只是個噱頭，成分僅一些護肝成分，不能減輕醉酒危害。

8、酵素：「酵素減肥」是一個大騙局，酵素是「酶」，經不起胃酸考驗，加上胃蛋白酶，可把別的酶切開，而小腸的蛋白酶攻擊性更強，會把酶切得七零八落，不可能再有活性，吃了等於白吃。

9、兒童醬油：正常飲食中含有的鈉，已足夠滿足兒童生理需求，任何外加的鹽都是多餘的。而且小時候越重口，長大後越難控製鹽需求量，高血壓風險越高。

10、黑糖：黑糖和紅糖一樣都屬於蔗糖，營養價值與食用功效上也相同。

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(中時電子報)