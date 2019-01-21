外媒：中美1月初磋商像互倒苦水 智財權為重要障礙

2019年01月21日 17:07 工商 賴瑩綺

香港經濟日報報導，儘管美國總統川普一再唱好中美談判進展，但有外媒引述消息指兩國在智財權問題上基本沒有進展，成為達成貿易協議的重要障礙。

報導指出，中美貿易談判在關鍵的智財權問題欠缺進展，美國貿易代表萊海澤上周在與國會議員會面後，確認有關情況。

消息更透露，中美本月初在北京展開為期3天的副部級經貿磋商，議題包括中國被指控「盜竊」智財權，以及強迫外國公司轉讓技術。但討論最後變得更像是互倒苦水，而不是建設性的磋商。

一名出席磋商的知情人士表示，美國副貿易代表葛瑞雪（JeffreyGerrish）在這次磋商裡，花大量時間引用美國一份報告，解釋向中國2,500億美元貨品開徵關稅的合理性，但中方官員重覆否認有關指控，並要求美方提出證據。

報道亦指，美國共和黨參議員盧比奧（MarcoRubio）及民主黨參議員懷登（RonWyden）均表明，中美貿易協議必須解決中國盜取美國智財權及強迫技術轉移問題。川普或視有關問題為是否接納中美貿易協議決定性因素。

中國國務院副總理劉鶴將於1月30至31日赴華盛頓進行下一輪經貿磋商。

美國總統川普當地時間19日曾表示，中美貿易協議談判正取得進展，但否認正考慮解除對中國產品加徵的關稅，並指如果達成協議，便不會制裁中國，但若未能達成協議，便會制裁。白宮經濟顧問庫德洛18日則表示，中美在貿易談判中正取得進展，但要達成協議還需要時間，並指希望能達成協議。

(工商 )