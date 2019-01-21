籃球》三民五虎齊聚！經典理髮廳開幕星光閃閃

2019年01月21日 17:14 中時電子報 黃及人

這間經典理髮廳坐落在台北市大同區的一個小巷子內。(黃及人攝)

為了迎接李奇勳與吳永仁共同規劃的「經典(Classic)」理髮廳隆重開幕，昔日HBL傳奇組合「三民五虎」21日難得齊聚，就連恩師「小娟姊」謝玉娟也特地北上助陣，更在現場讓李奇勳修剪愛髮，小娟姊笑著說：「我現在超怕被『處理』！」

拿過HBL二連霸的「三民五虎」，包含「少俠」田壘、吳永仁、李奇勳、莊曉文與周士淵，如今僅剩田壘與周士淵還在打球，吳永仁已轉任富邦助教，莊曉文待在台銀上班，退役最早的李奇勳，如今已經變成1名專業髮型設計師。

這間由李奇勳與吳永仁親手打造的全台首座籃球理髮廳，坐落在台北市大同區南京西路18巷28弄15號，不仔細尋找還不太容易找到，但一走進理髮廳內，就會感受到濃濃的籃球氣息，特別是牆上高掛的三民五虎簽名球衣最顯著。

「過去我們5個人跟小娟姊開創美好的國、高中打球回憶，這個經典組合藉由理髮廳店名，來紀念那段無可取代的過程，」吳永仁說，「小娟姊從小就教導我們要堅持，做好不難，做到最好才難，如今我們即將經典重現、不被取代。」

謝玉娟讓自己愛徒李奇勳修剪頭髮。(黃及人攝)

吳永仁(左)、李奇勳共同規畫這間經典理髮廳。(黃及人攝)

李奇勳也形容當年離開最愛的球場，心情相當煎熬，「就算我改學美髮，內心仍把自己當成球員，這間店的成立，就是希望能把美髮與籃球結合在一起，當年離開球場有點突然，未做什麼生涯計畫，如今希望藉此幫助運動員轉型。」

身邊圍繞著三民五虎，謝玉娟一上台就說怕自己被處理，「記憶中我『處理(剃平頭)』過他們頭髮，所以現在超怕被處理，回憶當年剛認識他們，我才20出頭，現在我也才25歲，但不管他們選擇什麼路或任何領域，我都依然支持！」

吳永仁也分享當年被處理的趣事，「那是我們國一的事，小娟姊雖沒規定我們剪短髮，卻因有場對上梓官國中比賽輸了40、50分，有人還在那邊撥頭髮，讓小娟姊氣得叫我們全部剪小平頭，當時田壘還剪短到連手指都捏不起來。」

(中時電子報)