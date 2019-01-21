哎喲！機車怎麼停在路中央 朱暖英：拿市民生命開玩笑

文心南路、南屯路口機車待轉區，太過靠近路中央，用路人險象環生，要求市府儘速改善。（黃國峰攝）

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台中市議員朱暖英指出，文心南路機車待轉區，太過靠近路中央，用路人險象環生，要求市府儘速改善。（黃國峰翻攝）

機車待轉區，用意是保障機車騎士行的安全，但若是機車待轉區往前突出，太靠近橫向車道呢？台中市議員朱暖英指出，台中市文心南路，設計的機車待轉區，就是如此！市府交通局表示這是先前文心路路平施工廠商未注意劃設停等區位置，已經要求承包商儘速修正。

台中市議員朱暖英指出，文心南路機車待轉區的劃置，過於靠近車道中央，直行車流不免會逼近機車待轉區，造成衝撞的危險，根本就是拿市民生命開玩笑，對於汽車、機車都不利，形同交通雙輸的局面，上屆會期曾多番要求前市府，重新劃設較為完善的規劃，但並未達到確切的回應，現新朝上任，問題仍在，日前會同交通局人員前往南屯路與文心路口會勘，並要求盡速改善。

朱暖英表示，如果能將機車待轉區與斑馬線的劃置，向後平移，則橫向車流就不再與機車待轉區空間重疊交錯，確保直橫向車道各自有安全間距，也許就能少掉不必要的行車安全危機。市民的生命財產權益，可以獲得更多的保障。

台中市府交通局表示，會勘發現，文心路南屯路口機車代轉區，的確太靠路中央，明顯有瑕疵，已要求施工廠商，盡快改善，保障用路人安全。

(中時 )

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