安心過春節！中市警第六分局加強警民合作

台中市警察局第六分局舉行「108年加強重要節日安全維護工作協調會。（盧金足翻攝）

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台中市警察局第六分局舉行協調會統合政府部門、協勤民力及民間企業等維安力量，使與社區民眾緊密結合。（盧金足翻攝）

為加強重要節日安全維護工作，從1月28日至2月11日全面強化！台中市警察局第六分局舉行「108年加強重要節日安全維護工作協調會」，廣邀轄內各級民意代表、憲兵、民防、義警、義交、警友、志工、守望相助隊、各級機關、學校、百貨公司、攤販管理委員會、客運公司等代表參加，共同宣示捍衛社區治安、維護交通秩序及為民服務工作的決心，期盼讓民眾過一個治安平穩、交通順暢、民眾安心的春節假期。

第六分局表示，該協調會統合政府部門、協勤民力及民間企業等維安力量，使與社區民眾緊密結合，提案事項包括農曆春節期間可能遇到各類交通問題，會中建議「新光三越」、「大遠百」百貨公司於台灣大道設置停車場資訊告示牌、於臉書、手機APP程式及購物型錄資訊上，公布百貨公司附近停車資訊。

此外，大雅交流道下恩光加油站設置交通安全宣導立牌；各客運公司加強站前及巴士出入口交通疏導與秩序維護，國道第三公路警察大隊配合加強台中、大雅交流道高乘載管制時段協助疏導。

針對治安維護部分，請各級學校共同加強反毒宣導；義警、民防、守望相助隊及志工等協勤民力加強社區服務，主動關懷轄區弱勢族群（例如街友、低收入戶、獨居老人等）；工業區廠商及仲介公司於公布欄或擇顯眼處張貼本分局發放之「多國語言防制外籍移工酒駕」宣導單，提供外籍移工從事正當休閒。

協調會涉及多樣提案內容，均獲得各界正面回應與支持，第六分局呼籲，春節期間要讓民眾安心過好年，警方規畫各項防制勤務及服務作為，加強轄內金融機構、超商、銀樓、當舖、大賣場、加油站及自動櫃員機等守望、巡邏防搶防竊勤務。

如有臨櫃提領鉅額款項必要，可撥打110或逕向轄區派出所申請警力護鈔，避免歹徒有機可趁，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度春節。

(中時 )

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