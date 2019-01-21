外媒：中國製造過時　美企有能力移出中國

2019年01月21日 17:23 工商 賴瑩綺

華爾街日報報導，本周有部分美國品牌的高管們在一個會議上傳遞出「中國製造已經過時」的看法。報導還說，對許多美國公司來說，在中美貿易衝突爆發前，將生產業務轉移到其他地區就已經是明智之舉。

報導指，在建立製造業務或是改造已有的製造業務的過程中，一些公司更願意使用多個國家的工廠，包括在一些成本較高的市場，避免工廠過於集中帶來的政治、經濟和物流風險。一些管理人士表示，他們甚至將一部分生產轉到了美國，以縮短將產品運往美國門市的時間。

AlixPartners零售部門主管BillLewis表示，早在2011年棉花價格受到衝擊期間，許多公司就開始反思對中國工廠的依賴了。自那以來，另一些擔憂也在積聚，其中包括勞動力成本問題、企業面臨的政治壓力以及在中國經營的各種規定。

中國去年12月份出口額較上年同期意外下滑4.4％；在此前9個月中，由於企業為避免新關稅而提前下單採購，中國出口大幅增長。但分析師表示，最新的出口數據可能是一個轉折點，因為向美國買家銷售產品的公司正在找到其他可以生產這些產品的地方。

卡駱馳高管本周表示，該公司在美國銷售的約20％的鞋履製品進口自中國，如果關稅產生重大影響，公司可能會下調這一比例。但這並不意味著美國企業準備放棄中國。卡駱馳還維持強勁的在中國業務，中國工廠仍發揮着重要作用。

不過有部分公司難以擺脫對中國工廠的依賴，總部位於新澤西州的摩凡陀集團（MovadoGroupInc.,MOV）的首席財務長SallieDeMarsilis稱，他們主打的奢侈手錶並未受到新的美國關稅的影響。即使在中國生產會給公司帶來更大的財務負擔，也難以停止在中國生產，因為製造手錶的工藝相當複雜，而且需要專門的供應商。

但報導指出，企業還是要反思他們的戰略，因為壓力不只來自投資界。一些零售巨頭已經在推動某些品牌尋找中國以外的製造選項，擔心關稅上升會導致產品價格上漲。美國最大零售商沃爾瑪（WalMart）去年夏天要求美容產品供應商尋找其他地方生產唇膏、眼妝、粉餅等產品。

AlixPartners諮詢師Lewis稱，有許多方式可抵消關稅影響，包括逼供應商做出成本讓步，或者提高價格。但這些都是權宜之計，消費者和投資者期待的更多。這些公司，尤其是零售商，已經有能力將生產移出中國。中國只有做得更好，才能說服他們留下。

(工商 )