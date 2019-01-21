窮忙世界！全球26大富豪財富 等於38億窮人身家

英國慈善組織樂施會21日發布報告說，全球前26大富豪的財富，等於約38億人的全球最貧困半數人口所有的身家。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

1%的人擁有全球99%財富，這正是現今全球貧富不均日益擴大的真實寫照。英國慈善組織樂施會21日發布報告說，全球前26大富豪的財富，等於約38億人的全球最貧困半數人口所有的身家，並敦促各國政府向富人增稅，對抗貧富不均日益加劇的情況。

樂施會報告中表示，2018年是「富者越富、貧者越貧」的一年。

英國《衛報》（The Guardian）報導，樂施會（Oxfam）報告中表示，雖然2008年來的金融危機拖垮全球經濟成長，但報告指出全球億萬富翁人數仍倍翻，而2018年是「富者越富、貧者越貧」的一年。

報告說，全球億萬富豪的財富2018年共增加12%，相當於一天多出25億美元（約新台幣778億元），也就是每2天便多一名億萬富豪；然而，全球最窮人口38億人的財富去年減少11%，相當於一天少了5億美元，凸顯貧富差距擴大破壞對抗貧窮的努力、傷害各經濟體並引發眾怒。

報告指出，全球首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）身家去年增至1120億美元（約新台幣3.3兆元），而擁有1億500萬的非洲國家衣索比亞整個衛生預算僅不過是他個人財富的1%。

報告表示，各國政府對醫療保健和教育等公共服務提供的資金愈來愈不足，又不對富人增稅，使得貧富不均情況日益惡化。報告建議應對全球億萬富翁增加1%富人稅，此舉預期可增加近4180億美元（約新台幣12兆8千9百億元）稅收，足夠讓貧困國家未受教育的兒童上學校以及提供衛生保險資金，拯救近3百萬人性命。

(中時電子報)

文章來源：World's 26 richest people own as much as poorest 50%, says Oxfam

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