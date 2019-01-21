記憶中的阿嬤味！彰化縣長王惠美開直播教做年菜

2019年01月21日 17:53 中時 謝瓊雲

彰化縣長王惠美（左三）21日透過臉書帳號與衛生局FB粉專開直播，與婆婆媽媽一起烹煮健康年菜。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左三）21日透過臉書帳號與衛生局FB粉專開直播，與婆婆媽媽一起烹煮健康年菜。（謝瓊雲攝）

每道年菜接選用在地優質農特產，運用低油、低鹽、低糖、高纖之烹調方法，讓民眾吃得好又吃得巧。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美化身廚娘秀廚藝，開直播與婆婆媽媽一起學做健康年菜；她與秀霞阿嬤連袂示範「好彩頭蘿蔔糕」與「飛上天洋洋得意」2道健康年菜，呼籲鄉親多採購在地農產，製作鮮美又有阿嬤味的年菜，闔家團圓、吃出健康。

彰化縣衛生局21日舉辦「阿嬤的『豬寶盒』記憶中的好滋味」縣長年菜直播記者會，透過衛生局與王惠美臉書直播，與民眾零距離感受王惠美教做年菜的溫馨年味，也讓民眾長長9天年假中，健康飲食無負擔。

王惠美說，衛生局貼心選用在地食材製作幾道年菜食譜跟大家分享，希望過完年後大家身材依舊苗條、依舊健康，她也以「吃得巧身體好順心幸福繞，吃得妙不變老平安樂逍遙」拜早年，預祝縣民金豬年行大運，諸事吉祥、平安快樂。

王惠美表示，六道健康年菜中，「黃金十穀飯」採用伸港的南瓜，象徵黃金滿滿，還有芳苑鄉的鱸魚「年年有餘」，「鴻運獅子頭」裡放許多彩椒，讓大家招財進寶；還有二林鎮的紅蘿蔔比喻「鴻運當頭」，埤頭鄉洋菇讓大家洋洋得意，社頭的菠菜要讓大家飛上天、長命百歲。

衛生局指出，根據國民健康署2016年調查發現，近四成民眾在春節期間發胖約2公斤，為免民眾製作傳統年菜使用過多的油鹽糖，導致體重暴增或是慢性疾病控制不良，六道健康年菜電子食譜，已在線供民眾免費查閱，歡迎至衛生局及縣府網站下載。

(中時 )