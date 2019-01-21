俄羅斯重型火箭有瑕疵 可能影響太空計畫

測試的安加拉5型火箭，目前遇到共震問題。(圖/俄國衛星網)

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中時電子報

俄國的重型太空火箭安全性遭到質疑，據火箭發動機製造商「動力機械科技聯合體」(Energomash)科學家的一篇論文，俄國正在研發中的新旗艦重型太空火箭安加拉A5火箭(Angara A5)引擎會產生低頻震動，最終可能會摧毀火箭。

防衛世界(defense world)報導，安加拉系列火箭是俄國第2世代的火箭，用於汰換服役50年的質子號(Proton)。它採用RD-170火箭引擎，1具就叫Angara A1，2具就叫A2，以此類推，這種命名法與SpaceX的獵鷹火箭一樣，獵鷹9號火箭意思就是使用9具引擎。

安加拉A5火箭有5具RD-170引擎，所以叫A5。(圖/網路)

首次發射於2014年，不過那只是只有1具引擎的安加拉1.2型，算是測試版本。量產型的A5會用到5具引擎，假如開發成功，可將超過20噸的有效載荷送入軌道。新火箭的發射台設在遠東的靠海處，預計將於2021年使用，屆時內陸的拜科努爾基地會比較少用。

然而安加拉火箭遇到引擎的震動問題，其實火箭引擎都會產生巨大的震動，只是一但引擎數量多，共震的情況會更嚴重，很可能會把火箭震得解體。目前安加拉火箭已安裝了一個特殊的閥門來緩解這個問題，但在某些情況下，震動仍在繼續。

雖然俄國是目前是唯一有資格運送太空人前往國際太空站的國家，但近年來，俄羅斯的太空計劃一直受到不幸事件的困擾，去年10月，聯盟號火箭出了小錯誤，使太空人的運輸任務中途停止，太空人緊急脫離火箭，所幸平安回返地球。而俄國的重型火箭安全性更差，自2001年以來，質子M火箭在100多次發射中，失敗率接近10％，使俄國的太空計劃帶來壓力。

(中時電子報)

文章來源：Russian Heavy-Lift Rocket Defective

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