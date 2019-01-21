迎春節！南方航空兩岸航線單程2500元起 加開40班加班機

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2019年南方航空春運於今日1月21日開始，3月1日結束，共計40天。春運期間南航預計執行航班超過76,000班次，承運旅客超過1,200萬人次，其中南航兩岸航線在上海、廣州、深圳、長沙、汕頭五個航點加開往返40班加班機，首班CZ8370／8369台北往返深圳航班將於明(22)日起飛。

總計春運40天，南航兩岸16條直飛航線正班、加班航班將超過900班次，提供座位數超過17.7萬個，機票單程新台幣2,500元起，來回3,500元起。

南航台灣分公司為了確保旅客在出遊高峰期能夠順利出行，溫馨提醒旅客可多加利用南方航空官網或手機app提前辦理選座、餐食預訂、行李加購、預約中轉住宿及查詢即時航班動態等服務。

此外，南航現於包括桃園國際機場在內的全球46座機場開通電子登機證服務，旅客可於航班預計起飛前1天1500開始至航班預計起飛時間前60分鐘，利用手機app下載電子登機證，若沒有託運行李的旅客，到桃園機場後直接到安檢通道憑旅行有效證件及二維碼電子登機證通過安檢和登機。同時，旅客也可利用桃園國際機場自助報到系統辦理登機，以避免大量的排隊人潮。

南方航空2018年再次實現安全營運年，全年安全運輸旅客1.39億人次，累積安全飛行超過2,100萬小時，獲得大陸民航最高榮譽「飛行安全鑽石二星獎」，並獲Skytrax評比「全球最傑出進步航空公司」。

今年春節連假長達九天假期，南航感謝旅客們過去一年的支持，同時服務廣大返鄉、出遊的旅客，春運期間祭出兩岸航線單程TWD2,500起、往返TWD3,500起的感恩優惠票價，售票期間為即日起至2月7日止。旅客現可透過南方航空官網購票：https：／／global.csair.com／tw／TW／Home／

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