強逼空服員擦屁股長榮航空：員工委屈感同身受

2019年01月21日 17:50 中時 黃琮淵

外籍乘客強逼空服員幫他擦屁股，長榮航空發出正式回應，表示經過調查後，該位旅客過往搭乘本公司20次航班時均無異常，也並未提出特殊需求，直到去年搭機時首次因健康因素要求空服員協助如廁，當時空服員明確拒絕，該位旅客乃自行商請其他旅客協助，當時對於拒絕協助之空服員並未有任何責難或懲處。

長榮指出，該位旅客於去年搭機後直至此事件前，皆未再搭乘長榮航空航班，這次該位旅客從北美搭機經桃園機場轉機至東南亞航程中，曾三度如廁請求協助，兩次在飛行中，一次在降落後。

長榮指出，雖然本公司規範機組員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護，當班機機組員基於服務之初心，第一次由空服員協助如廁，第二次則由男性巡航機長協助。此位旅客於當日轉機前往東南亞前，亦由兩位男性航勤同仁協助如廁等事宜。

長榮航空表示，對該航班巡航機長、空服員以及地勤同仁願意協助旅客表示肯定及誠摯感謝，對於過程中所受的委屈，本公司感同身受，鄭重表達支持及慰問。惟長榮航空亦須強調：此絕非代表旅客可恣意提出無理要求。空勤組員並無協助如廁之義務，甚為明確。

長榮航空基於保護機組員並兼顧人道立場，將會進一步瞭解該旅客之狀況，並正與美國律師研擬因應措施，諸如依法令拒載、要求陪同者、或出具適航證明等方案，以維護機組員、其他旅客權益與客艙秩序。

長榮航空空服員過去遇到類似事件，直接依公司規範拒絕旅客，公司以往從未責罰空服員，未來也不會，對於此次之案件，如果空服員欲向旅客提告，公司也會支持及協助。同時，長榮航空也將對空服員加強宣導，如果旅客提出無理、過分之要求，空服員可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕。

(中時 )