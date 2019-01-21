《中時晚間快報》浩鼎案士檢不上訴 前中研院長翁啟惠 無罪定讞

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綜合報導

◎ 浩鼎案士檢不上訴 前中研院長翁啟惠 無罪定讞

前中研院院長翁啟惠被控以女兒名義收受浩鼎生技董事長張念慈3000張股票，在未簽約的情形下，交付中研院醣分子研究成果，士林地院去年12月28日認為檢方舉證不足，無法證明對價關係，判處翁、張2人無罪，士林地檢署檢察長姜貴昌、起訴檢察官等人，與檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛討論後，決定不上訴，翁啟惠無罪確定。

◎ 民調領先民進黨6個百分點 國民黨翻身 成第一大黨

台灣民意基金會今天公布政黨認同度民調，國民黨翻身再度成為第一大黨，領先民進黨6個百分點，支持度達30.3%，基金會董事長游盈隆表示，這是一個重要的歷史轉折點，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛。

◎ 避免影響物價波動 郵政資費調漲 交通部喊卡

接地氣！國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，中華郵政17日宣布，將在3月4日起，調漲資費10到20元不等，引發民怨。交通部長林佳龍今（21）日接受媒體聯訪時表示，為避免調漲資費對物價波動影響，已要求中華郵政暫緩調漲措施，他強調中華郵政的經營業績應與社會大眾分享，才是「負責任的做法」。

◎ 羅大佑操琴備戰體驗光療 台語演唱會揪李千那合唱

羅大佑30日將於Legacy舉辦的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會。他近來因練吉他練到指甲裂掉，為讓演唱會能順利狂飆吉他，初嘗試指甲光療，讚不絕口，甚至與粉絲分享雀躍心情，他特別錄下光療後的指甲彈奏吉他的影片，跟歌迷大聊吉他經。

(中時電子報)

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