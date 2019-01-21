替代役化身孩子王 樹林公所打造有趣課程度寒假

樹林區公所自21日起，連續3天在大同國小辦理「大手牽小手」替代役溫馨關懷學童活動。（許哲瑗翻攝）

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樹林區公所自21日起，連續3天在大同國小辦理「大手牽小手」替代役溫馨關懷學童活動。（許哲瑗翻攝）
樹林區公所自21日起，連續3天在大同國小辦理「大手牽小手」替代役溫馨關懷學童活動。（許哲瑗翻攝）
樹林區公所自21日起，連續3天在大同國小辦理「大手牽小手」替代役溫馨關懷學童活動。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所自21日起，連續3天在大同國小辦理「大手牽小手」替代役溫馨關懷學童寒假期間課後照顧活動」，由樹林區公所3名替代役當孩子王，關懷27名學童的寒假課業，讓學童們度過歡樂且充實的寒假生活，課程多元豐富，現場歡聲連連。

樹林區公所表示，這次經費由公所提供，課程除了安排寒假作業輔導，邀請學童參與「廉政對對碰」擲骰子遊戲，遊戲前先大聲唸出「樹立廉能好家園」反貪通關密語，接著擲出2顆不同顏色的骰子，擲到相同顏色的廉政標語者即可獲得精美獎品。

防災宣導部份，包含災害預防與應變、居家環境安全及避難包準備等，並藉由遊戲及小短片讓學童了解防災觀念，透過寓教於樂的方式，將與生活息息相關的防災觀念深耕至孩童心中。

此外，因應農曆春節即將來臨，通所也特別安排應景的接福納喜籃、金魚迎春等手做DIY課程，提前讓學童感受過年的新春氣息，完成品也能帶回家佈置。

區公所指出，配合響應政府減塑及各項環保政策，今年課程特別設計「環保炫溜球」，利用回收的光碟片製作溜溜球，讓學童發揮創意繪製自己的溜溜球圖樣，完成後學童也能與替代役男開心地分享自己的作品，成為學生最美好的寒假回憶。

(中時 )

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