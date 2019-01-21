誤信保健食品治療！馬國糖尿病患跨海求助台灣醫療免截肢

柯男（輪椅者）糖尿病引發足部潰瘍卻誤信保健偏方，差點截肢，跨海求助安南醫院保住左腳。（安南醫院提供）

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柯姓男子是馬來西亞成功的會計師，卻苦於糖尿病纏身，3個月前左小腿潰瘍屢治不好，誤信食用各種保健食品治療，傷口持續惡化，被醫師建議截肢，他跨海來台求助安南醫院，院方「足部傷口團隊」治癒了他腿部靜脈回流病變，整形外科接手清創順利，預計他25日可出院，帶著健康的雙腳回國。

柯男是馬來西亞知名會計師，經濟不愁的他卻需長期與病魔搏鬥，他罹患糖尿病多年。3個月前發現左小腿皮膚有一小片潰瘍感染，竟快速擴散惡化流膿，他就診後，馬國專科醫師建議截肢。

害怕截肢的柯男急病亂投醫，開始服用各種宣稱療效的保健食品，傷口卻持續惡化。他透過朋友介紹，得知安南醫院是台灣第一家成立「足部傷口中心」的醫院，抱著一試的懷疑心態來台。

安南醫院「足部傷口中心」心臟血管外科主任陳偉華表示，第一時間看見柯男的傷口，左小腿3分之2皮膚潰爛，且因感染細菌發出惡臭。判斷病人除了糖尿病應該有嚴重血管病變，檢查後發現是髂靜脈重度狹窄的靜脈回流異常。

醫療團隊以髂靜脈支架治療柯男的靜脈回流病變，整形外科接手積極清創，原本深可見骨的傷口，經細心照料下長肉後開始補皮，9成5皮膚長好。柯男可望在25日帶著保住的雙腳回國。

柯男表示，當初最害怕就是面臨截肢，來台灣一趟最開心的就是沒再受騙，花無謂的錢吃藥，很感謝陳醫師的醫療團隊。

陳偉華表示，糖尿病患截肢後的活動力下降，數據顯示一半的病人兩年內可能會因其他心血管疾病死亡。糖尿病足有傷口的患者，如果傷口超過一個月未癒合，傷口感染機率大增，也是造成截肢的重大因素。

(中時 )

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