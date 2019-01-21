黑韓無上限！日輪停靠台南竟稱「人進得來」政見跳票

2019年01月21日 17:59 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

「人進得來」政見跳票了!?抹黑韓國瑜又見卑劣手法。今天日本郵輪搭載近400名銀髮族旅客靠岸台南安平港，因航程沒有安排到高雄，竟擴大渲染為高雄市長韓國瑜的「人進得來」政見跳票。網友留言指出：「這則新聞充滿挑釁，日本客要去哪裡旅遊是他的選擇，為何要扯韓國瑜政見跳票？莫名其妙的新聞。」

據了解，日籍客輪「太平洋維納斯號」今(21)日首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲歡迎日籍客輪來訪，除致贈首航紀念牌給船長松井克哉，也期盼未來還有更多造訪台南之旅；台南市府經發局指出，「太平洋維納斯號」屬日本大阪籍中大型郵輪，是首艘由日本啟航並靠泊安平港的大型客輪，船重2萬6518噸、船長183公尺，屬於以日本頂級遊客為目標市場的精緻、高價位遊輪。

此次帶來400名旅客，多以日本籍為主，航程針對台灣各大港口中選擇靠泊安平港，路線規畫從日本神戶啟航後抵達安平港，展開台南市區一日遊觀光行程後，預計下午6點離港前往菲律賓。

各縣市在去年選舉，韓國瑜喊出「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，一舉將高雄綠地變藍天，也讓各縣市政府重視拚經濟。日本郵輪搭載近400名銀髮族旅客靠岸台南遊玩，台南觀光業者可望小賺台幣124萬元的觀光財，本是美事一件。竟有媒體曲解為日本旅客不到高雄旅遊，「等於高雄沒賺到這筆約4萬美元、台幣124萬元的觀光財」，結論是讓高雄市長韓國瑜的「人進得來」政見跳票。

對此，網友路見不平留言：「這則新聞充滿挑釁，日本客要去哪裡旅遊是他的選擇，為何要扯韓國瑜政見跳票？莫名其妙的新聞」、「真的病了，利用媒體言論意圖挑撥和煽動，這種作為有何意義？」、「對韓國瑜的施政或是政治立場有很多不滿，但這樣的報導方式有失公平」。

(中時電子報)