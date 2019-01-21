籃球》回顧三民五虎時光 田壘：就像家人

2019年01月21日 18:05 中時電子報 黃及人

受傷並未隨寶島夢想家征戰客場的「少俠」田壘，21日也趕來祝賀經典理髮廳開幕，回憶當年三民五虎時光，田壘說：「一轉眼快20年，時間過好快，儘管我們相聚時間較少，但不陌生，因為我們就像家人，永遠有說不完的話！」

「畢竟我們都很忙，各自也有各自的家庭要顧，所以每次相聚都必須盡量安排，像我平常也很少跟小娟姊聯絡，所以當我去中國CBA挑戰，一聽到小娟姊找我，讓我相當感動，」田壘表示，「我當然第一時間就回小娟姊電話了。」

說來也有點誇張，儘管李奇勳當起美髮設計師已經有一段時間了，可是田壘竟然直到21日這天，才第1次給李奇勳修剪自己頭髮，「老實講，我對頭髮並不在乎，都要很久才剪，要不然就是跟老婆一起去剪，才會拖到現在首次給奇勳剪。

說起自己的退休計畫，向來愛開玩笑的田壘，馬上就說出讓全場笑翻的話，「我可以先來奇勳的店幫忙洗頭呀，也許我可以洗出一片天，那也說不定，這樣說的話，你們以後就不會一直逼問我，到底退休之後要做什麼了吧。」

至於田壘何時可以傷癒復出，他的回答趨向保留，「我沒有復出時間表，我猜大概還要1個月吧，或許先前本季提前復出，讓我傷勢較難恢復，加上教練團『以戰代訓』的做法效果欠佳，所以我到現在也沒辦法說出肯定的答案。」

可是當一旁的謝玉娟問田壘何時可以上場，她才可以帶領一三七學弟前往彰化主場替田壘加油，田壘馬上認真查了夢想家賽程表，然後回答，「2月16日吧！可是我也不知道總教練給不給我上。」看來到現在壘哥還是很怕小娟姊。

(中時電子報)