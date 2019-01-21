籃球》回顧三民五虎時光 田壘：就像家人

很難想像這竟是田壘第1次給李奇勳剪頭髮。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報

受傷並未隨寶島夢想家征戰客場的「少俠」田壘，21日也趕來祝賀經典理髮廳開幕，回憶當年三民五虎時光，田壘說：「一轉眼快20年，時間過好快，儘管我們相聚時間較少，但不陌生，因為我們就像家人，永遠有說不完的話！」

籃球》三民五虎齊聚！經典理髮廳開幕星光閃閃

「畢竟我們都很忙，各自也有各自的家庭要顧，所以每次相聚都必須盡量安排，像我平常也很少跟小娟姊聯絡，所以當我去中國CBA挑戰，一聽到小娟姊找我，讓我相當感動，」田壘表示，「我當然第一時間就回小娟姊電話了。」

說來也有點誇張，儘管李奇勳當起美髮設計師已經有一段時間了，可是田壘竟然直到21日這天，才第1次給李奇勳修剪自己頭髮，「老實講，我對頭髮並不在乎，都要很久才剪，要不然就是跟老婆一起去剪，才會拖到現在首次給奇勳剪。

說起自己的退休計畫，向來愛開玩笑的田壘，馬上就說出讓全場笑翻的話，「我可以先來奇勳的店幫忙洗頭呀，也許我可以洗出一片天，那也說不定，這樣說的話，你們以後就不會一直逼問我，到底退休之後要做什麼了吧。」

至於田壘何時可以傷癒復出，他的回答趨向保留，「我沒有復出時間表，我猜大概還要1個月吧，或許先前本季提前復出，讓我傷勢較難恢復，加上教練團『以戰代訓』的做法效果欠佳，所以我到現在也沒辦法說出肯定的答案。」

可是當一旁的謝玉娟問田壘何時可以上場，她才可以帶領一三七學弟前往彰化主場替田壘加油，田壘馬上認真查了夢想家賽程表，然後回答，「2月16日吧！可是我也不知道總教練給不給我上。」看來到現在壘哥還是很怕小娟姊。

(中時電子報)

籃球》三民五虎齊聚！經典理髮廳… 澳網》「愛司女王」越打越好 溫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。