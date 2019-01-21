陳傑瑞被邀2男1女玩3P 傻喊「下次再約」

2019年01月21日 18:08 中時 尤嬿妮

陳傑瑞近期陸續推出新歌。（粘耿豪攝）

陳傑瑞近期陸續推出新歌。（粘耿豪攝）

陳傑瑞近期陸續推出新歌。（粘耿豪攝）

新加坡創作歌手陳傑瑞近日推出新單曲〈心還為你跳動〉，聊起「心跳」趣事？他回想2年多前與男性友人赴泰國度假，在法式餐廳吃宵夜時，隔壁桌一對以色列籍男女，大庭廣眾下邀他2男1女玩3P，陳傑瑞說：「當下聽到心跳得很快、不知道怎麼回，我就說我跟朋友還有事要聊，『下次再約』！」話一講完他驚覺自己說錯話，不敢留電話給對方，更妙的是，這對男女離開後，隔壁另一桌的兩個女生竟留手機號碼給陳傑瑞，邀他「下次再約」。

陳傑瑞外型壯碩但樣貌秀氣，有多次被男生示愛的經驗：「我念書17歲就有被男生追的經驗，還有被男生跟蹤過；有次在新加坡烏節路逛街，我跟一群朋友搭地鐵，就有個男的一直跟著我，他看我眼神很溫柔，我跟朋友從第一節車廂走到最後一節，趕緊下車才甩掉他。」

他也經常在社群網站發文，標註「不要怕你有陳傑瑞」，傳遞正能量鼓勵粉絲，沒想到去年32歲生日當天，果真有位朋友向他求救；陳傑瑞說：「對方傳訊息給我，說他在澳門出事了，賭博欠了6萬港幣（約24萬台幣），關在房裡被3、4個硬漢圍著，可能有生命危險。」陳傑瑞立刻找澳門的朋友幫忙處理，「我馬上匯錢給我朋友去贖那個人，前後大概只花半天時間」。

沒想到當天晚上，欠債的那個人又傳訊息給陳傑瑞，表明自己還了錢後又跑去賭、輸不少錢，陳傑瑞當場氣炸不願再借錢給對方，且24萬借款至今未收回、對方也失蹤了，陳傑瑞不想追究，笑說：「那筆錢大概佔了我現金存款三分之一吧，我不是大方，我是為了救人。」

(中時 )