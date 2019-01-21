澳網》「愛司女王」越打越好 溫網冠軍也投降

2019年01月21日 18:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

今年澳洲網球公開賽女單有6位現任及前任世界第一打進到第四輪，「愛司女王」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）成為確定8強席位的好手之一，今天在自己最喜歡的瑪格莉特考特球場（Margaret Court Arena）以6：3、6：1擊退2016法網及2017溫網冠軍穆古如莎（Garbine Muguruza）。

「在澳洲墨爾本公園我覺得自己每場比賽狀況更好，今天打得蠻好的，這場比賽關鍵在第一盤，有幾局我們比分打得很接近。」普莉絲可娃說，「比賽一開始我跟穆古如莎都很緊張，加上現場風大又陰影，打起來相當棘手，必須保持專注才行。」

本戰普莉絲可娃打出23記致勝球，發出5記愛司球，只出現3次非受迫性失誤，第二盤再一次提升狀況後，就讓穆古如莎兵敗如山倒。

由於比賽不到一小時就結束，普莉絲可娃還留在球場看了下一輪可能的對手小威廉絲（Serena Williams）和現任世界球后哈麗普（Simona Halep）的對抗，普娃說：「這場會是今年澳網目前重頭戲之一，我了解兩位選手，都跟她們交手過，絕對會是不相上下的一戰，哈麗普是當今No.1，每次打她都不好打，小威則是狀態相當好，沒輸過太多場球，值得期待。」

(中時電子報)