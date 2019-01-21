港靚女來台當「女僕」 涉非法打工將強制出境

23歲香港籍譚姓女子持觀光簽證來台，卻非法到女僕店打工遭查獲。(蔡依珍翻攝)

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港靚女來台當女僕！日本女僕咖啡店在台灣大行其道，有上萬粉絲的23歲香港籍譚姓女子看準商機，持觀光簽證來台，卻到中壢一間女僕咖啡店打工，還到臉書粉絲團宣傳公告周知，移民署桃園市專勤隊20日查獲譚女，她宣稱不懂法，但仍將強制出境並管制入境。

綽號「鈴鈴」的香港籍譚姓女子，熱衷學生妹和女僕裝扮，在臉書有上萬粉絲追蹤，多次以觀光名義入境台灣，到全台各地的女僕店打工，不但自己的臉書粉絲團會預告來台行程，店家也會全力幫忙宣傳、拉抬業績。

移民署桃園市專勤隊接獲民眾檢舉，稱「鈴鈴」20日將前往桃園市中壢地區一間女僕咖啡店，突襲稽查，果真查獲23歲的譚姓女子受邀擔任1日女僕，穿著女僕服裝招攬生意，上台表演即興節目，蒐證後逮人。

譚女稱來台目的只是透過臉書認識台灣女僕同好，與台灣喜歡女僕文化的人士交流，否認有對價關係，也不清楚這樣就違反台灣地區的法令規定。

「查獲香港女子來台當女僕還是第一次！」桃園專勤隊指出，以觀光名義入境台灣的外籍人士，不得從事打工等工作，將依據《香港澳門關係條例》、《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定辦理，譚女從事與許可目的不符之活動或工作，依法將被強制出境並管制入境。女僕店負責人是否涉及違反《就業服務法》部分，調查完畢後也將儘速函請主管機關桃園市政府裁處，最高恐將面臨75萬元罰鍰。

(中時 )

23歲香港籍譚姓女子持觀光簽證來台，卻非法到女僕店打工遭查獲。(蔡依珍翻攝)
23歲香港籍譚姓女子有大批粉絲。(蔡依珍翻攝)
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