直播天王連千毅霸氣賣直升機 助尋「下個齊柏林」

直播天王連千毅1月27日將在臉書霸氣直播賣直升機。（柯宗緯翻攝）

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直播天王連千毅1月27日將在臉書霸氣直播賣直升機。（柯宗緯翻攝）

「直播拍賣天王」連千毅，日前在臉書直播拍賣全台限量10台、市值3千萬元的勞斯萊斯「幻影」，吸引65萬人同時在線觀看，創下直播拍賣史單項商品最高價紀錄。如今，連千毅再度宣布，將在1月27日要在臉書直播0元起標拍賣直升機，網友聽聞直呼「實在太霸氣」！

此次拍賣的是，美國羅賓遜直升機公司生產的R-22直升機，這架雙人座直升機，飛行高度可達1萬4000呎，最大續航力則可到達480公里，因優越的性能和安全性，讓單發雙座R22在近二十年成為世界上最受歡迎的輕型直升機，在許多國內外的航空展，也可見到R-22的帥氣身影，這回首度登上臉書直播拍賣，讓不少粉絲與直升機迷直呼超期待。

值得一提的是，連千毅過去觀賞已故空拍大師齊柏林導演的「看見台灣」時，被齊導呈現的台灣美景與地貌深深感動，這次因緣際會直播賣直升機讓他決定，捐出拍賣的部份所得給「看見‧齊柏林」基金會，及其他公益弱勢團體，盼能貢獻一點心力，協助基金會尋找下一個齊柏林。

被網友稱作「任哥」的連千毅，因在直播拍賣時，經常加碼送現金及名牌精品，加上常與觀眾分享人生哲理，擁有大票粉絲，繼拍賣奧迪R8、瑪莎拉蒂等千萬超跑，以及勞斯萊斯車王「幻影」後，這回又再宣告拍賣直升機，勢必再度引爆話題

(中時 )

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