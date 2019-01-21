環團點名中華紙漿、中油「金害」獎籲企業公布改善報告

綠色公民行動聯盟今公布多家企業污染環境，要求企業公布改善報告，政府也要在頒發企業永續獎項前，列入環境評估。（王思慧攝）

友善列印
中時
綠色公民行動聯盟今公布多家企業污染環境。（王思慧攝）

綠色公民行動聯盟今（21）召開記者會，整理環保署2018年的裁罰紀錄，頒發六大「年度環境金害獎」。其中水污裁罰金額高達2161.8萬元的中華紙漿花蓮廠獲得「永續企業的環境不永續獎」；台灣中油共被裁罰多達16次，則被選為「國營事業帶頭污染獎」。呼籲企業主動公布污染改善報告，未來要頒發企業永續獎項，應列入環境評估。

綠色公民行動聯盟專員柯乾庸指出，發布的調查都是根據環署2018年裁罰記錄，其中有1853筆違反空汙法，及2584筆違反水汙法裁處記錄，統計空汙及水汙累計裁罰金額最高、裁罰次數最多的「環境金害企業」，幾乎都是違規情節嚴重汙染行為，如偷排、排放嚴重超標、或是開罰後不改善，遭連續開罰等。

綠色公民行動聯盟研究員曾虹文表示，獲「國家品質偷排獎」的宏全國際股份有限公司，造成空汙遭罰2030萬，卻曾獲行政院頒發的國內最高品質管理榮譽獎項「國家品質獎」，但卻被查獲繞管偷排廢氣，違規情節重大，更是空汙法修法後，第1個裁罰金額達到上限2千萬的企業。

獲「I’mlovin’偷排獎」的碁富遭綠盟點出，每月最大產能約4000噸，標榜汙水處理系統為業界楷模，卻被查獲偷埋暗管，長期排放大量未處理的水，汙染周邊水源。而獲「永續企業的環境不永續獎」的中華紙漿，不僅放流水嚴重超標46倍，即時監測數據去年也有108天超標紀錄，共有1335筆超標數據，在空氣汙染方面也長期排放刺鼻惡臭，甚至異味濃度超標30倍。

綠盟表示，獲「否認到底金害獎」台化，去年因違反空汙法開罰7次，整個六輕廠區違反環保法規被裁處的次數共有45次，其中違反空汙法29次，4次違反水汙法。中油獲「國營事業帶頭汙染獎」，曾虹文說，主要就是違反空汙法共高達40次，違反水汙法13次，大多是設備異常，且未裝置收集惡臭氣體及粒狀汙染物的處理設備，產生明顯可聞化學惡臭及黑煙，長期嚴重影響附近地區空氣品質。

最後「最佳眼不見為淨獎」為東碱公司，綠盟提到，製程未依規定在密閉空間操作，廠內硫酸鉀粉末四處堆積，員工工作環境惡劣，且未有效收集及處理廢氣，排放有毒氣體氯化氫，長期有酸味逸散，有害公眾生活，稽查3次未見改善，要求停工。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰強調，希望透這次揭露，讓社會大眾知道哪些是環境表現不好的企業，要求企業做好環境管理，政府也應建立可供民眾監督的資訊公開機制，確實揭露企業汙染情形、處分情形及改善報告。

(中時 )

直播天王連千毅霸氣賣直升機 助… 海巡馳援受困綠蠵龜 健康無虞已…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。