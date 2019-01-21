政院證實蘇揆取消固定政務會議

2019年01月21日 18:34 中時 張理國

行政院長蘇貞昌上任後，一改周一舉行政務會議的作法。行政院發言人KolasYotaka證實，未來將改變過固定周一政務會議的模式，「化整為零」，未來將蘇揆將更彈性、直找找政委溝通，可能是不定期一對一、甚至一對多的模式開會。

2016年蔡政府執政後，首任行政院長林全宣告進入「大政委時代」，林全強調政委工作資歷要完整，甚至擔任過地方副首長，扮演類似副院長的角色。但蘇貞昌日前確定打破林全以來的規則，外界好奇是否代表大政委時代結束，進入「大院長時代」，政委時代結束？Kolas表示，不必這樣解讀，蘇揆認為快速溝通，有效解決問題是當務之急，行政院不一樣的院長會有不同的管理模式，不同模式也各有其優點，就要看閣揆的管理風格，或時間管理的需求。

Kolas說，由於蘇揆的時間會被切割，所以或許這樣形式的會議是有其必要的，政院同仁也會配合院長的時間。畢竟在林全、賴清德、及蘇貞昌時期的挑戰並不一樣。

Kolas表示，不同的政委各司其職各有專業，也督導不同部會跟業務，蘇揆決定不再開每周一次的政務會議後，將採相對有彈性的方式，與各別政委開會，形式可能一對一、也可能一對多，有任何時間需要開會的時候，一周也可以開幾次會議，更彈性、更直接的溝通，是蘇揆選擇的模式。

(中時 )