醫療糾紛索賠不成 嬰屍存診所近5月無人領

女嬰生父姓陳，家屬刻意取名詠馨，與診所名字一樣，22日進行招魂。（家屬提供）

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台南市北區李姓女子去年9月初因羊水破裂到海安路三段一家婦產科診所等待生產，醫師診斷需再安胎，隔日李女身體出現異狀，院方緊急接生卻產下死胎，李女也險沒命，家屬憤怒求償未果，拒領屍體，女嬰屍體竟在診所冰櫃躺了4個多月，家屬22日將到診所門口招魂。

22歲李姓女子體質不佳，10幾歲時又曾墮胎，生產本屬高危險群，她與男友交往後懷孕，打算冒險生下愛的結晶，去年3月訂婚，預計產女後歡喜結婚。

李女家住嘉義，原本都在嘉義的醫院產檢，後來搬到台南市與男方同住，改到北區海安路三段一家婦產科醫院作身體檢查。李女9月初羊水破裂，前往醫院待產，院方根據她提供的產前體檢報告，得知她雖有子癲前症，症狀卻屬低風險，決定再安胎3天才接生。

不料住進診所的李女隔天就出現身體不適，院方緊急接生，胎兒一出生就死亡，李女還出現休克、全身器官衰竭與無凝血功能的現象，緊急轉診成大醫院急救。

李女不但未保住腹中的女嬰，還昏迷住院1個多月，期間開刀兩次並一度洗腎。家屬認定診所有醫療疏失，應考慮女方有子癲前症疾病，在羊水破裂當天就該立即接生，而不是拖延生產時間，造成胎盤剝離，女死母重創。

家屬表示，李女遭遇小產與身體重創，未婚夫一方還擔心她往後無法傳宗接代，對婚事遲疑不定，她悲憤到只能求助精神科穩定情緒。

這家婦產科診所林姓主秘表示，李女生產前體檢報告幾乎都在其他醫療單位，醫師只能根據家屬提供的報告判斷，報告上說明李女的「子癲前症」屬低風險，才會決定繼續安胎。

林姓主秘表示，此案發生後，家屬要求破百萬的賠償金額，診所主動提出醫事調解，確認無醫療疏失。院方只能在道義上協助家屬向政府申請「生產事故補助」並負責後續醫療費用。

兩方賠償談不攏，李姓家屬拒絕領出女嬰屍體，嬰屍竟在診所冰櫃內一放4個多月，家屬22日準備到診所門口招魂，先將女嬰魂魄引回祭拜。

(中時 )

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