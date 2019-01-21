台東高中2019年寒假營隊不一樣

2019年01月21日 18:52 中時 莊哲權

台東高中2019寒假營隊以「自走車運算思維訓練營」揭開序幕。（台東高中提供）

台東高中與台東大學合作的「自走車運算思維訓練營」，開啟了台東高中2019寒假營隊序幕，課程主題藉由機器人元件的認識與組裝，訓練學生程式設計的能力，讓學生了解知識在真實生活中是能活用的。

台東高中2019寒假營隊不一樣！20日首先登場的是與台東大學產學營運暨推廣教育處合作的「自走車運算思維訓練營」，課程主題藉由機器人元件的認識與組裝、透過運算思維的訓練、與晶片程式語言撰寫，訓練學生程式設計的能力。

「搶救學科大作戰-國、英、數」則由學生自主選擇，自己決定想補強學習的科目，共開設8個班；「物理探究營」邀請台師大物理系賈至達教授、駱芳鈺教授，由窺探DNA結構之實作及物理App光學實驗-光的偏振、馬呂士定律與分光2個主題，以「觀察」、「探究」、「實作」等，讓學員一步步剖析物理原理。

另外，更開設了「觀星地質地科營」，由地球科學老師翁翎雁帶學生走出教室，來到花蓮石梯坪、石門和臺東三仙台地質實察，學習繪製路線地質圖、辨識星座、實務操作天文望遠鏡與天文攝影，透過戶外教育探索地質、觀測行星，讓學習更有感。

而「未來領袖營」則是此次冬令營報名人數最多的營隊，由來自台北玩轉學校（PleySchool鄉）講師群，透過「我是大明星」、「邊境求生」、「極速方程式」及「領土爭霸戰」4個主題，將社會議題透過情境遊戲，獲得關鍵能力並引導反思的課程設計，讓學生主動學習、團隊合作並勇於創新。

台東高中校長蔡美瑤表示，東中的營隊首重實作體驗與反思，讓同學了解知識在真實生活中是能活用的；另外，為確保學生基本學力，也安排搶救學科大作戰課程，讓學有不足需求的孩子，有加強學科的機會。

蔡美瑤說，高中階段是領袖人才培養的關鍵時刻，台東高中學生寒假學習不停歇，除了持續學科紮根外，更開設了科技創發的營隊、探究實作的營隊、天文地質的營隊，提供學生多元適性選擇，「未來領袖·贏在東中」。

(中時 )