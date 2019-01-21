清除地雷更安全 美軍測試 M160無人掃雷車

M160無人掃雷車，可以確保人員不因掃雷而受傷。(圖/defence-blog)

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中時電子報

清除地雷是相當危險的，雖然戰車可以安裝除雷鏟來開路，但是真正遇到地雷，戰車仍難免被炸壞。美國陸軍正在測試M160無人掃雷車，操縱者只要遠端遙控，就能清除可疑區域的地雷和土製炸彈，不會波及到士兵，也就更保證士兵的安全。

防衛部落格(defence-blog)報導，M160，也稱「MV4 DO-KING」，外表像個推土機，只是它的車斗是一系列鍊錘和滾輪，在操作時會不斷的向地面擊打和翻攪，能夠挖掘出砂土下幾英寸的地雷，地雷會被引爆，但因為是遠端遙控，所以成員不會有事。

美軍第469工程排的派屈克．庫陳(Patrick Couchran )中士說：「它最大的好處就是安全除雷，現在已經進行了一些測試，面對土製炸彈IED，和人員殺傷地雷，都能有效清除，而且比原設計還要耐用。」

安裝掃雷鏈的M4薜曼戰車，這是二戰時期的掃雷。(圖/網路)

M160的除雷鏈與滾輪，是二戰期間美軍因應諾曼地登陸而發明的，不過相當有效，因此同樣的設計至今還在使用。在清完地雷後，安裝其他套件也可以使它成為推土機，執行其他土方工作。

換成車斗後，M160就成為工程車。(圖/美國陸軍)

M160可以視為美國陸軍的機器人，值得注意的是，俄國在這方面的應用更早一些，稱為烏蘭6號(Uran-6)的無人機已經派發到俄軍當中。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Army uses remotely-controlled mine clearance vehicle to keep soldiers safe

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