不找對手協商了！傳梅伊第一要務避免同黨再叛變

英國首相梅伊21日將向國會提出脫歐B計畫，原先她表示將與在野黨高層協商，不過英國媒體指出梅伊已放棄該選項，第一要務是確保保守黨議員29日協議投票時不再叛變，因此重點將放在修正協議草案中愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的內容，以獲得最大支持。（圖／路透社）

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中時電子報

英國首相梅伊的脫歐協議草案上周遭逢恥辱性挫敗後，21日必須再向國會提出替代計畫，讓國會表決是否通過，原先她表示將尋求與在野黨協商，不料20日傳出策略大轉彎，她將更改協議中有關愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的內容，如此一來或能取得更多同黨議員及北愛小黨的支持，消息人士指出，同黨大規模叛變之後，梅伊第一要務是要避免保守黨再分裂。

英國首相梅伊21日將向國會提出脫歐B計畫，原先她表示將與在野黨高層協商，不過英國媒體指出梅伊已放棄該選項，轉而著墨修正協議草案中愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的內容。

梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，15日遭逢史上最大挫敗，以230票最大懸殊比例遭國會否決；此外同黨議員中投反對票者竟高達118人，也讓保守黨經歷逾10年來最大叛變。

自知草案不受歡迎的梅伊，原先宣稱將尋求國會在野黨人士意見，以趕在21日在國會提出替代協議，不過英國衛報（The Guardian）引述自消息人士指出，梅伊實際上的第一要務，是避免29日國會針對替代方案表決時，保守黨再度分裂。

而要確保同黨不再叛變，保守黨內多數的聲音是修改脫歐協議草案中有關愛爾蘭邊境保障措施的規定。大力支持脫歐的國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）就指出，許多議員已表示，如果愛爾蘭邊境保障措施能夠修正，那他們就會投票通過梅伊的脫歐協議草案，而這項修正同時也能爭取到北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）的支持。

至於愛爾蘭邊境保障措施將如何修正？目前尚無定論，有媒體指英國及愛爾蘭或將共同簽署新條約以取代該保障措施，另也有媒體報導，梅伊或將針對1998年達成的「耶穌受難節協議」（The Good Friday Agreement）新增條款，以確保脫歐後雙方不會出現「硬邊界」。不過這兩項報導都已遭到政府消息人士打槍。

衛報指出，梅伊周日與最高階閣員進行電話會議，長達90分鐘的會議聚焦如何修正愛爾蘭邊境保障措施。不過消息人士透露，這場會議相當沒有重點，也沒有討論出實際解決方案，很難預測梅伊21日晚間將向國會提出怎麼樣的B計畫。

(中時電子報)

文章來源：'No solutions' to Irish backstop in May's Brexit call with cabinet

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