安倍啟程訪俄羅斯瑞士力爭推進日俄和平條約談判

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中時
蔡致仁

日本首相安倍晉三21日乘坐政府專機從羽田機場啟程，將訪問俄羅斯與瑞士。安倍計劃22日在莫斯科與俄總統普丁會談，推動締結和平條約解決領土問題。接下來將在達沃斯經濟論壇演講。

共同社報導，日本與俄國已經協議，以移交齒舞群島和色丹島的1956年《日蘇共同宣言》為基礎加速談判，安倍有意與俄方找出共識，繼續推動與俄締結和平條約，解決北方四島領土問題。在瑞士，安倍將在世界經濟論壇年會（達沃斯會議）上發表演講，強調推進自由貿易的重要性。

關於日俄會談，安倍出發前在官邸向媒體表示，「談判決非易事，但我想踏踏實實地花時間與普丁敞開胸襟對話，儘可能取得進展」。關於達沃斯會議，安倍強調，「作為二十國集團（G20）峰會主席，我希望告訴大家，日本想推進自由貿易等地球規模課題」。

這將是安倍與普丁第25次會談，日方預期普丁將參加6月大阪G20峰會，安倍有意趁這次出訪達成基本協議。安倍的想法是若俄方約定移交色丹島與齒舞群島，就會締結和平條約。這是因為，即使日方繼續要求歸還國後與擇捉兩島，也很難如願。

然而普丁表示，共同宣言中所寫的「移交齒舞和色丹」未必代表交出主權，以此牽制日方。此外美軍有可能基於《日美安全保障條約》前往北方四島展開活動，普丁認為這是問題。談判是否會按照日方的意圖推進無法預料。

此次是安倍5年來首次出席達沃斯會議。考慮到美中貿易摩擦等保護主義擴大的憂慮，安倍希望以G20主席國身份展示主導國際社會有關全球經濟討論的姿態。此外，安倍還打算呼籲國際上對海洋塑料垃圾等地球規模課題開展合作。

(中時 )

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