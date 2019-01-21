玉山積雪2.6公分！強烈冷氣團來襲「低溫下探9℃」

玉山積雪2.6公分！強烈大陸冷氣團來襲「低溫下探9℃」。（資料照）

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中時電子報
玉山積雪2.6公分。(影/氣象局提供)
上圖：玉山在15時40分雪停，累積深度為2.6公分。（氣象局提供）下圖:強烈大陸冷氣團低溫預警。（國家災害防救科技中心 提供）

今天強烈大陸冷氣團來襲，玉山上午10時20分迎來入冬第一波降雪，截至10時45分已經累積0.7公分積雪。中央氣象局表示，玉山在15時40分雪停，累積深度為2.6公分。氣象局表示，接下來因為水氣較少，玉山再降雪的機率也偏低。中央氣象局對17縣市發布低溫特報，將出現10度左右低溫。

氣象局預報員李孟軒表示，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天到至周三為第一波冷氣團，也是入冬以來最強，週二（22日）晚至週四日清晨受夜間輻射冷卻影響，中部以北及東北部出現10℃低溫，東部沿海、空曠地區甚至會出現9℃低溫。

李孟軒說，週四、週五時，強烈大陸冷氣團減弱，但原預計周六增強的東北季風，強度往上調整為大陸冷氣團等級，中部以北最低溫下探11至12℃，等於本週有兩波較強冷空氣先後影響台灣。

根據中央氣象局預報，新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、台中市、花蓮縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣與金門縣等17縣市發布低溫特報。中部以北、東部沿海、空曠地區及金馬將出現10℃左右的低溫。

(中時電子報)

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