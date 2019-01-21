中和區公所新春贈春聯　21日起連續5天

農曆春節將至，新北市中和區公所21日起連續5天舉辦「2019年金迎豬寶賀新春，納福中和贈春聯」活動。（葉書宏翻攝）

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農曆春節將至，新北市中和區公所21日起連續5天舉辦「2019年金迎豬寶賀新春，納福中和贈春聯」活動。（葉書宏翻攝）
農曆春節將至，新北市中和區公所21日起連續5天舉辦「2019年金迎豬寶賀新春，納福中和贈春聯」活動。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市中和區公所21日起連續5天舉辦「2019年金迎豬寶賀新春，納福中和贈春聯」活動，首場活動於區公所一樓中庭熱鬧展開，由游秀玲、王姮云所帶領的古箏五重奏為活動揭開序幕。

中和區代理區長周慶珍、市議員陳錦錠、張志豪、張維倩及地方里長們共襄盛舉，他們一起宣布活動開跑，鼓勵民眾踴躍到區公所領取客製化春聯。不少里長都直誇，這樣的活動相當有意義，為農曆新年注入不少年味。

中和區公所表示，為迎接農曆新年到來，邀請多位書法家現場揮毫，為傳統書法注入新元素，量身打造客製化春聯，有別於一般印刷式春聯呆版、制式，讓民眾歡天喜地過新年。

由於明年是豬年，活動期間還有小豬造型零錢包手作體驗，可愛圓潤的小豬造形象徵未來一年的幸福安康，實用的零錢包守護民眾一整年都財運滾滾。

中和區公所表示，活動自21日上午9時30分開始至下午5時，持續至25日，歡迎民眾踴躍索取，藉此不僅讓民眾瞭解春節節慶文化，亦可體驗年節氣氛；詳細活動訊息可至中和區公所網站或臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )

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