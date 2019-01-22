埔里272巷鬆餅選用在地小農檸檬

埔里272巷咖啡的鬆餅口感Ｑ彈，融合了客家麻糬風味。（廖肇祥攝）

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272巷咖啡的鬆餅外觀與一般鬆餅差異不大，卻有著外酥內裡Ｑ彈的口感。（廖肇祥攝）
272巷咖啡是埔里人喝咖啡、品嚐甜點的熟悉去處。（廖肇祥攝）
272巷咖啡空間並不大，但空間明亮，有家的感覺。（廖肇祥攝）

埔里鎮272巷咖啡，原為埔里老牌字號「比豆咖啡」，搬到巷弄新址後，不僅咖啡繼續保持香醇，也推出多樣的甜點，其中鬆餅外皮酥脆，內裡Ｑ彈，有麻糬的口感，是相當受到歡迎的點心。

272巷咖啡的老闆是埔里小埔社客家人，妻子簡慧玲則是來自桃園大溪客家庄，家族成員喜歡吃客家的湯粢、水粄，雖然灑上堅果、瓜子與糖水的湯粢很美味，但軟黏的糯米麻糬，有可能造成老人、孩童噎到，家族搬到272巷後，試著將麻糬這傳統點心西化，經過3個月比例調配及邀請各個年齡階層的消費者試吃，推出了外皮酥脆、內裡Ｑ彈的鬆餅。

簡慧玲表示，他們採用了日本進口未經漂白的上好麵粉、安全雞蛋、糯米粉調配鬆餅麵糊，精算烘焙時間與火候，讓每次端上桌的鬆餅，都能保持一致的口感，這時候如果來一杯手沖咖啡搭配，會讓人有被療癒幸福的感受，根據接待的經驗，年輕的女性喜歡小紅莓、蜂蜜口味，小朋友喜歡冰淇淋、巧克力，淋上的果醬多為進口，有安全認證，每一道點心家裡的孩子也愛吃，客人吃到的，跟家人吃到的都一樣。

272巷咖啡除了鬆餅，「老奶奶檸檬蛋糕」也是頗受歡迎的甜點，所用的檸檬來自在地小農；紅豆條採用本土紅豆，連日本人來到店內嚐過後，誤以為是從日本進口，店裡堅持不添加香精及使用色素和改良劑、漂白劑，就是要讓大家吃得安心又健康。

店名：272巷咖啡

地址：南投縣埔里鎮中山路二段272巷9之1號。

電話：（049）2993858

價格：ＱＱ原味、蜂蜜、焦糖、小紅莓、巧克力、冰淇淋鬆餅，價格從80元至120元。

營業時間：早上9時至下午6時

店休：全年無休

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