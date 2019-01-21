明道中學全國高中生文藝營 環境議題出發文學為果

2019年01月21日 18:54 中時 黃國峰

明道中學日前舉行「2019全國高中生文藝營」，李後璁老師現場營造部落的氛圍，帶領同學們圍成部落圓圈。（黃國峰翻攝）

堅持25年，三天兩夜的明道中學「2019全國高中生文藝營」日前在南投惠蓀林場舉行，共吸引來自全省127位高中生參加，此次以生態環境議題為出發，結合體驗活動與文學工作坊，讓學生們實地踏尋大自然、沉澱心靈，然後故事分享，並以批判性思考方式分組探討生態環境等議題，收穫良多。

范欽慧老師以野地錄音師的角色分享，「寂靜山徑」的緣起與夢想、中山大學生物科學系副教授顏聖紘分享，只有情懷是不夠的，需懂得學會如何評論一個生態環境議題、李後璁老師現場營造部落的氛圍，帶領同學們圍成「部落圓圈」，用原住民的口簧琴及旋律，引導心靈對話，體會「現在就是一切」將自己交給大自然，並呼籲同學們「成為一位有鹽巴的人」，也就是一個有故事、有內涵、愛分享的人。

此次營隊主題為「山和海，和你在一起」，吸引來自明道、板橋、新營、新竹、萬芳等共127位高中生參與，明道中學高一生梅家誠同學表示，對菲律賓的家族運用12年的時間，將故鄉變成國家級的紅樹林保留區的故事印象深刻，那樣熱愛家鄉、熱愛土地的心，深深感動了我，原來我也可以從生活周遭做起。

明道中學副校長林雯琪表示，明道主辦的「全國高中生文藝營」已邁入第25屆，皆以生命故事的方式，真實呈現每一場分享活動，每一年都規劃以不同的議題與文學生活結合，期待學生用新的觀點改變社會，善盡地球公民的責任。

(中時 )