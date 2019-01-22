中和「清醒奌」7種鬆餅口味搭配冰淇淋挑逗味蕾

新北市中和區廣福路「清醒奌」餐飲店販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅有多重不同吃法。（葉書宏攝）

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新北市中和區廣福路「清醒奌」餐飲店販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅有多重不同吃法。（葉書宏攝）
新北市中和區廣福路「清醒奌」餐飲店販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅有多重不同吃法。（葉書宏攝）
新北市中和區廣福路「清醒奌」餐飲店販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅有多重不同吃法。（葉書宏攝）
新北市中和區廣福路「清醒奌」餐飲店販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅有多重不同吃法。（葉書宏攝）

25歲蘇老闆1年多前與家人一起在新北市中和區廣福路創立「清醒奌」餐飲店，店內販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅擁有多重不同吃法，滿足消費者不同味蕾。

蘇老闆表示，自己畢業於淡江大學中文系，憑著求學時間的打工經驗，決定和家人一起在故鄉中和創立「清醒奌」餐飲店，店內以咖啡、飲料及簡餐為主，所有的產品調配、設計，都來自於自己工讀經驗及胞姊在美國遊學的所見所聞。

店內販售的鬆餅共有原味、焦糖、蜂蜜、煉乳、抹茶、草莓、巧克力等7種口味。他強調，為了兼顧品質，店內原物料都選擇具有公信力的廠商，儘管成本貴一點，但消費者才能吃得安心。

蘇老闆說，有別於其他的餐飲店，每份鬆餅均附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，消費者可以選擇不同的吃法，吃完鬆餅後可以單吃冰淇淋或是待冰淇淋融化後，當作沾醬使用。

蘇老闆說，除了鬆餅相當獲得消費者喜愛外，店內的招牌冷飲「盆栽奶茶」也獲不少消費者愛戴，家人在美國時相當喜愛「盆栽奶茶」，因此就把它引進來台灣，重新搭配設計，滿滿台灣味的「盆栽奶茶」。

值得一提，店內裝潢採美式簡約搭配懷舊風格，布置相當別緻，分為座位區及吧台區，共提供25個座位、WiFi及插座，最低消費為一杯飲料即可在店內享受悠閒的午後。

陳姓消費者說，鬆餅的口感綿密，有別於一般早餐店販售的鬆餅，可以沾鮮奶油、冰淇淋一起吃，在中和算是相當少見的特色店家。

店名：清醒奌

地址：新北市中和區廣福路93號1樓

電話：02-8245-5773

營業時間：上午10時30分至下午10時30分

售價：原味鬆餅100元；焦糖、蜂蜜、煉乳、抹茶、草莓、巧克力鬆餅110元

(中時 )

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