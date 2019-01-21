澳網》抓錯進場時機 小威好尷尬

2019年01月21日 19:00 中時電子報 陳筱琳／綜合報導

2019澳網女單最後一場16強戰，由小威廉絲（Serena Williams）出戰現任世界球后哈麗普（Simona Halep），雖然進場時小威出了個糗，不過她展現頑強鬥志，經過三盤大戰，6：1、4：6、6：4獲勝，生涯第12度打進澳網女單8強。

今天比賽進場時小威戴著耳機，氣勢十足地走在前頭，一察覺大會主持人介紹：「讓我們歡迎世界第一，來自羅馬尼亞的哈麗普。」小威趕緊回頭走進球員通道，成了賽前的小插曲。

世界球后哈麗普在澳網女單16強賽落馬。(美聯社)

本戰前兩盤兩位好手都各擁一盤在手，必須經過決勝盤分高下，兩人氣是分水嶺在第6局，當時小威2：3落後，且在自己的發球局面臨3個破發點威脅，但她透過強力發球及威力十足地雙手反拍挽回頹勢，經過5次「丟士」後以3：3追平局數，也再一次打出信心，隨後第7局趁勢破了哈麗普發球局，憑藉這個破發的優勢，第8局和第10局再度保發，邁向勝利。

賽後場邊談到如何面對破發壓力又救回來，小威說：「大家都知道，我是個鬥士，絕不輕言放棄，每一分都是拚了命去拿。我能回到這裡競爭是個奇蹟，可以做自己喜歡的事，我的工作就是在各位面前打出好球，這是我個榮幸，也是我奮戰的動力。」

除了第12度闖進澳網女單8強，這也是小威個人生涯第50次晉級到四大滿貫賽女單8強，37歲又歷經懷孕、生女、重返球場，這位「地表最強媽媽」的極限在哪裡，或許只有她自己知道。

(中時電子報)