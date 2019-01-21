陸自產航母編隊將成軍 準備20年耗資3700億元

2019年01月21日 18:55 中時電子報 盧伯華

中共自產航母即將成軍

中國大陸首艘國產航母即將完成，隨之而來將開始組成航母編隊，首艘國產航母的編隊方式亦將為陸續建造的多艘航母及其編隊的規範。而組成一個航母編隊花費驚人，大陸媒體及專家計算也有不小差異，一般認為艦艇、戰機打造與操作人員培訓，總價將高達800億人民幣（合台幣3700億元），這還只是艦隊打造支出，未來每年營運花費及間接的基地港口擴充還未計算在內。

據《新浪軍事》報導，航空母艦本身的建造對許多國家來說還不算太困難，但加上航母編隊的組建就極為龐大，花費自然更加可觀。從已知的相關訊息可以得知，首艘國產航母艦身打造至少要250億（人民幣，下同），艦載機若以每架4億的殲-15計算，加上人員培訓與武器彈藥費用上億元，總數(含備用與訓練機)約30架共需150億，還要有其他各型反潛與空中預警直升機，航空部份花費不會少於200億。

而為航母護航與協同作戰的艦艇還包括導彈護衛艦、戰術核潛艦執行防空與反潛任務艦艇，以及與各種後勤支援艦。報導指出，根據推算，造價60億的055萬噸級驅逐艦以及數量不等的其他較小型驅逐艦，總數在5~6艘，造價與作戰配備也將要花費200億以上。

艦載機也是打造航母編隊當中花費極大的項目，在維護與人員訓練上更是常態性的大筆開銷。圖為中共遼寧艦的艦載機。（圖／新華社）

報導說，核潛艦的部份因共軍一向保密，造價比較難以估算，若以其他國家類似的造價來估計，每艘術核潛艦不低於10億美元(約68億人民幣)。大陸目前使用的093B與正在建造中的095核潛艦應該在這數字以上。而一支航母編隊的攻擊潛艦數量一般至少有3艘，這又需要約200億。

整體來看，若不考慮太多的間接開支（如海軍基地改造），僅從航母編隊本身來看，仍需要約800億人民幣的開支才能形成真正的戰鬥力。因此，航母大國從來都不是一蹴可幾的。在遼寧艦服役前，中共海軍已經進行了近20年的各項準備工作，在遼寧艦服役後，更是花費了無數的心血，才有了今天雙航母齊出的軍容。

不過，打造航母編隊當然是一筆龐大花費，未來運航母編隊的花費也一樣可觀。從一個航母編隊到中共計劃中的至少6個航母編隊，每年用於其上的費用將節節升高，可以預見大陸未來的國防預算勢必會有多年的的快速成長，這就需要有強大的經濟成長才能支持這種大規模的武力編制。

(中時電子報)