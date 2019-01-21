首波冷氣團來襲 消防署提醒：注意通風防中毒

2019年01月21日 19:09 中時 葉書宏

依據交通部中央氣象局預報，2019年1月21日至24日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，預估23日清晨是這波冷空氣最強的時間，中部以北預估低溫僅11、12度，其他地區約14度左右。

依據消防署統計2011年至2018年一氧化碳中毒案件，發生於12月、1月及2月之案件約占74.29％，提醒民眾冬季天寒時期應特別注意防範一氧化碳中毒。

2018年全國共發生54件一氧化碳中毒事故，奪走11人性命，並造成171人受傷，分析造成一氧化碳中毒因素為屋外式熱水器安裝於通風不良處所（占70.4％）、熱水器未依規定裝設排氣管（占22.2％）及其他（占7.4％）。

因為瓦斯熱水器安裝在通風不良的地方，不僅使熱水器運作燃燒時沒有足夠的空氣供應，容易因瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳氣體，而燃氣熱水器未請合格技術士正確安裝排氣管導致廢氣（含一氧化碳）無法順利排至屋外，均是造成一氧化碳中毒原因。

消防署提醒，民眾在冷氣團來臨前自行檢視居家燃氣熱水器有無相關情形。

消防署呼籲，冷氣團來襲，氣溫下降，除了使用燃氣器具時應牢記保持通風外，使用電暖爐等電器用品時也應注意用火用電安全。另外，洗澡時如覺得頭暈、想吐、不舒服，要警覺可能是一氧化碳中毒，請儘速就醫，以確保生命財產安全。

(中時 )