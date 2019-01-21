夫妻爬半屏山迷路　警消與山友救援

翁姓夫妻日前爬半屏山迷路，感謝警消的救援。（林瑞益翻攝）

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旺報
林瑞益

翁姓夫妻日前爬高雄半屏山，因不知道自己所處方位，只好打電話求救。警消獲報後與山友展開救援，幸好後來順利找到這對夫妻。

高雄市左營警分局21日說，左營派出所副所長蔡太雄及警員卓珮宸1月19日傍晚巡邏時，獲報有民眾登山迷路，請求警方協助。

警方立即前往半屏山，來到登山口，撥打電話給報案的許姓女子，確認他們目前所在位置，以便上山搜索。許女表示，報案後遇到一名山友說要帶他們下山，目前正在下山。

警方告知將會和消防救護人員在登山口下的廟宇慈母慈惠堂等待，大約經過20分鐘，看到這對夫妻，救護人員立即測量兩人的脈搏，確認兩人無外傷且無異狀。因為迷失方向折騰，兩人都略顯疲憊。

翁男表示，他與太太居住在三民區，聽聞左營區的半屏山高度不高，且風景優美，於是來到此處爬山，沒想到卻迷路了，由於天黑擔心無法下山，只好報警。慶幸遇到山友，幫助他們下山。兩人對警消因此勞師動眾感到很不好意思，感謝大家的幫忙。

左營所所長蔡詒鋒呼籲，民眾登山如遇迷路，切記先保持冷靜，深呼吸以應對後續的狀況，確認能否回到原來的路線上，或聽聽附近有無腳步聲可求援，並撥打110或119向警消人員求援，切勿慌張，以免陷入危險。

(旺報 )

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