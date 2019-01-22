巨犬「大頭仔」護衛蓮華池香菇寮園區

2019年01月22日 07:18 中時 沈揮勝

「大頭仔」體重，估計逾60公斤。（沈揮勝攝）

「大頭仔」超級壯碩，但很聽飼主的話。（沈揮勝攝）

民間有此一說，指「大頭仔」品系為台灣高山犬，是獵犬的一種。（沈揮勝攝）

台灣地區保有最完整低海拔闊葉林、被學術界視為本島物種「挪亞方舟」的南投縣魚池鄉蓮華池地區，當地居民著眼生態保育，17年前成立「南投縣蓮花池護溪保育協會」。走進理事長黃長聰的「香菇寮園區」，黑色巨犬趨前迎接；飼主教養得好，此犬擅護衛卻也和善。

這隻黑色巨型獵犬，體型約與成人相當，雖未曾量牠體重，但目測應有60公斤，與牠不熟悉者光是看到牠迎面走來，就會產生巨大震撼與壓力！黃長聰希望牠兼具顧家警戒與寵物雙重功能，從幼犬階段開始即忌餵生肉。

黃長聰說，該犬是在9年前，媽媽胡配到埔里走訪目前擔任南投縣農會理事長、埔里鎮代會主席的表弟胡嘉宸時，剛好胡嘉宸養的台灣高山獵犬生了小狗，認為蓮華池偏僻荒山，確實有養警衛犬的需求，再加上她自己也喜歡，於是帶1隻回家取名「大頭仔」。

「大頭仔」在3、4個月大時，體型即超越一般中型土狗，黃長聰平時給牠吃剩菜或剩飯，但太太蔡淑娥認為應該給牠多補充點營養，常用雞骨頭為牠加菜。

黃長聰的香菇寮，假日常有遊客用餐或搭帳露營；他想，「大頭仔」的體型這麼巨大，會不會太嚇人？因此格外重視牠的教養，假日人多盡量帶在身邊，哪知遊客小朋友因好奇，特別喜歡跟牠合照，只好加強引導牠與孩童和善互動。

不過到了晚上，牠的警覺性超優，只要稍有風吹草動，立刻示警吠叫，對於鬼祟入侵者，絕不客氣；南投縣政府農業處退休、住附近的邱俊傑也養有1隻同種的大黃犬；他說，比請警衛還好用。

(中時 )