更保台中分會邀弱勢更生家庭同歡 賓客共舞炒嗨歡樂年味

2019年01月21日 19:10 中時 陳淑芬

「金豬納福喜迎春」春節關懷活動，熱力舞蹈炒熱年節歡樂氣氛。（陳淑芬攝）

更保台中分會舉辦「金豬納福喜迎春」春節關懷活動，響應單位代表在舞蹈演出中更熱情登台共舞，帶來歡樂溫馨氣氛。（陳淑芬攝）

「金豬納福喜迎春」春節關懷活動，更生家庭親子近百人參加，現場揮毫贈送春聯。（陳淑芬攝）

弱勢更生家庭不孤獨！更保台中分會21日舉辦「金豬納福喜迎春」春節關懷活動，邀請弱勢更生家庭親子近百人享用豐盛餐會，並安排薩克風演奏及舞蹈演出同樂，社會各界以愛心餐券、愛心捐款及募集年菜及贈書響應支持，響應單位代表在舞蹈演出中更熱情登台共舞，炒熱現場氣氛，在寒冬裡帶來活力熱情。

更保台中分會結合台中地檢署、台中市紅十字會、統一超商新勤益門市、南投竹山紫南宮及張棒棒舞蹈藝術學院等單位，舉辦「金豬納福喜迎春」春節關懷活動。

法務部常務次長張斗輝、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長張宏謀及台灣更生保護會台中分會主任委員王錦賜等人到場共度農曆春節。

活動邀請22個更生家庭親子近百人一起享用豐盛午膳，還安排「薩克斯風王子」之稱的蔡順源，演出薩克風演奏；張棒棒舞蹈藝術學院表演「新春賀歲」水袖古典舞及旗袍肚皮舞，並熱情地邀請與會貴賓上台共舞，響應贊助單位代表展現熱情，為現場帶來歡樂喜氣。

王錦賜表示，家庭支持是更生最重要的關鍵因素，而更生家庭成員也需要更多的支持與扶助，希望透過社會多元資源給予協助，感謝各界以愛心捐獻、支援物資等實際行動參與，協助更生家庭度過寒冬邁向嶄新的人生。

各界響應單位代表到場捐贈物資，包括有「愛心餐券」可在中市悟饕池上飯包門市領取熟食；更保台中分會顧問團團長廖學從捐款新台幣5萬元；財團法人「張老師」基金會台中分事務所贈「張口，愛的堆疊」800本；更生美展參展藝術家魏倖鋒現場揮毫；台中市紅十字會、統一超商新勤益門市推動募集年菜禮盒；南投竹山紫南宮致送招財錢母等。

(中時 )