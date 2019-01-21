中職》明年繼續當球員？彭政閔說分明

彭政閔與中信兄弟再續1年球員約。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/屏東報導

中信兄弟今天（21日）宣布與「恰恰」彭政閔續1年約，原先的4年教練約往後延，被問及今年結束之後會不會繼續當球員，他則笑著回應：「未來的事誰都沒辦法去想。」

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40彭政閔歲的彭政閔去年108場出賽，358打數揮出104支安打包括6發全壘打，還有59分打點，打擊率2成9。今天彭政閔確定與中信簽下1+4年的合約，延續之前簽下的4年教練約，另續1年球員約，月薪維持在70萬。

彭政閔表示，目前還沒看到合約，但大致就這個方向，至於會不會續戰明年？他笑答：「未來的事，誰有辦法去想，沒有人可以猜測未來的事。」

彭政閔目前生涯累積1957支安打、190發全壘打、230次盜壘，差43支安打與10支全壘打就能成為中職首位達成2千安、2百轟、2百盜的球員。

對於紀錄，彭政閔表示：「正常穩定出賽最重要，全壘打比較難一點，近年我打不到10轟，但希望今年達成這些紀錄，畢竟越來越接近，這是一個挑戰心靈的難關，我一定要盡力去調整。」

不過今年中信簽下新洋炮，或許會擠壓到彭政閔的上場空間，但「恰恰」正面看待：「對我來說，以分配工作去詮釋會比較洽當。讓球員有更好的休息、更好的狀態對比賽，不想用競爭這個詞，競爭一定會有，換個角度去想可以讓自己有更好的想法。」

(中時電子報)

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