台中山手線角力 一個不放「手」！一個想分「手」？

2019年01月21日 19:31 中時 盧金足

一個不放「手」！一個想分「手」？交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕無共識，山手線再添變數。（盧金足攝）

交通部林佳龍21日針對台中山海環線（俗稱山手線），強調不能破壞遊戲規則。對此，台中市府表示，未收到補件公文，「林部長任台中市長時期的計畫尚須補件或有疑義，這些市府承擔」，市府目前評估台中的交通建設輕重緩急，首重捷運，山手線仍盼獲中央加碼補助；山手線是否出現一個不放「手」！一個想分「手」？角力戰開打，龍燕繼續纏鬥。

台中市長盧秀燕對山手線爭議，以遞出橄欖枝釋出善意，強調，「交通部林部長擔任過台中市長，相信對山手線會替台中著想，一定會給台中全額補助」，她非常有信心。但林佳龍表態「照步來」的強硬立場，龍燕無共識，山手線再添變數。

林佳龍強調，山手線為需一段段整合的建設計畫，為台中長期發展目標，包括山線高架往烏日延伸、海線雙軌化等皆配合都市計畫推動，當初爭取山手線計畫，依《鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點》，中央與地方各有應負擔經費，希望台中市府若對山手線路線有新想法，要提出具體計畫報告。

台中市府交通局長葉昭甫表示，希望中央考量地方財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；盼行政院一次核定山海環線整體規畫，分年分階段編列補助經費，由交通部鐵道局盡速啟動綜合規畫作業。

「台中市府會針對山海環線進行可行性分析，評估交通建設輕重緩急，首重捷運！」葉昭甫說，台中市財源有一定限度，預算應運用優先的市政建設，避免對建設造成排擠效應。

市府強調，山海環線計畫由前市府團隊擬定，並送到中央審核，林佳龍公開對媒體稱該案被國發會退回，但市府未收到相關公文，國發會也否認有退回情事，表示是要求交通部補正，補正原因為前市府團隊提的計畫過於倉促，在可行性、工程、工期有不完備的問題。

交通局說，林佳龍任台中市長時期的計畫尚須補件或有疑義，這些市府承擔，但目前交通局未收到正式公文，無法進行後續的分析及評估，因此不會有任何評論。

(中時 )