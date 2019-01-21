春晚名單公布！楊冪＋唐嫣被封「最受期待」組合

楊冪（右）與唐嫣（左）將登場北京衛視的春節晚會。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
／綜合報導

隨著春節將至，大陸的豬年春節晚會藝人名單也紛紛出爐，大陸各電視台為了春晚當天的收視率，紛紛在明星陣容上下足功夫，尤其是北京衛視打出剛離婚的楊冪、幸福的新婚夫妻檔羅晉、唐嫣、蔡徐坤、樂華七子、王凱等，被稱為「最令人期待」陣容。

北京衛視的春節晚會找來流量明星們齊聚，被封最受期待組合。（圖／翻攝自微博）

大陸各大電視台除了搶除夕、初一晚間的熱門時段外，還搶小年夜春晚。北京衛視請來的明星，包括楊冪、蔡徐坤、王凱、羅晉 、唐嫣、楊紫 、關曉彤、許魏洲、樂華七子（朱正廷、范丞丞、黃明昊、畢雯珺、丁澤仁、李權哲、黃新淳）等。

不惶多讓的湖南衛視則是請來成龍、張杰、蔡徐坤、魏大勛、ONER（岳岳、卜凡、木子洋）等。至於小年夜春晚則有李宇春、張杰、劉宇寧、程瀟等。

東方衛視春晚嘉賓分別有：李宇春、費玉清、王俊凱、王源、易烊千璽、劉昊然、阿米爾汗、張云雷、周筆暢、尚雯婕、韓雪、黃景瑜、魏大勛等。

江蘇衛視請來毛不易、劉宇寧、符龍飛、汪蘇瀧、迪瑪希、胡夏、周潔瓊、韓雪、汪小敏等。安徽衛視名單有張杰、李榮浩、張韶涵、汪蘇瀧、SNH48、騰格爾等。

山東衛視春晚有王力宏 、王菊、ONER（岳岳、卜凡、木子洋 、靈超）、騰格爾等。江西衛視則請來劉濤、羅晉、楊鈺瑩、阿雲嘎、SING女團、平安、鳳凰傳奇等。遼寧衛視名單有李健、朗朗、宋小寶、岳云鵬、孫越、霍尊、王千源、印小天、SNH48等。

(中時電子報)

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