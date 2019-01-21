泱泱提供「一日老婆」出租服務！阿達：我媽想要抱孫子

2019年01月21日 19:19 中時 林淑娟

泱泱（左）上《Game什麼東西》與阿達共同演短劇、打遊戲。（狼谷競技台）

阿達享受泱泱（左）如情侶般的餵食服務。（狼谷競技台）

狼谷競技台《Game什麼東西》由阿達率領遊戲正妹群主持，每集請不同來賓共同打GAME、演短劇。2018年被網友票選為「國民老婆」的泱泱，也來到節目裡做客，不只提供「一日老婆」出租服務，還承諾滿足所有需求，讓阿達興奮得口出狂言：「我媽想要抱孫子了！」

短劇中，阿達被媽媽要求帶老婆回家過年，只好緊急預約「一日老婆」，沒想到來的是泱泱！阿達興奮到亂叫，要求互稱親暱單名「達～」與「泱～」，還露出色樣想要跟泱泱牽牽小手、進一步互動。

阿達以為會有貼心餵食、擦嘴巴等親密服務，泱泱卻用果汁機將食物打成流質，並用鑷子夾取酒精棉片擦嘴，讓阿達當場傻眼：「這種針對臨終前的尊榮服務我不需要！我只要正常情侶的互動規格。」沒想到泱泱聽到阿達的要求後，態度180度大轉變，臭著臉要他自己夾菜，口氣超差對阿達說：「你不是想要正常情侶的互動？這就是啊！」笑翻全場。

泱泱表示，自己有在打遊戲，但不常用電腦玩、而是打手遊比較多。這次來《Game什麼東西》玩了恐怖遊戲，泱泱邊玩邊委屈說：「我不太會走路。（指遊戲裡）」阿達聞言秒回：「那我抱妳！」超誇張的撩妹方式被現場猛虧。

泱泱錄完影在Instagram表示，快被這集的短劇笑瘋，並大讚《Game什麼東西》便當好吃到她離開了還心心念念，忘記拆mic就回家了。本集《Game什麼東西》將於周二（1月22日）晚間9點，於中華電信MOD210頻道，與聯維、寶福有線電視頻道168台播出。

(中時 )