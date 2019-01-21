台南立委補選戰 郭國文找賴清德讚聲

2019年01月21日 19:32 中時 劉秀芬

郭國文跟上臉書「十年挑戰」的活動，貼出10年前即近日與賴清德的合照。（郭國文提供）

郭國文跟上臉書「十年挑戰」的活動，貼出10年前即近日與賴清德的合照。（郭國文提供）

台南立委補選戰況日益加溫，前行政院長賴清德卸任後，首度獻聲為民進黨台南市立委補選候選人郭國文催票，讚郭國文是中生代有膽識。脫黨參選的陳筱諭則回應，郭擔任勞動部次長的時參與推動一例一休，修法失當造成民進黨9合一大挫敗，連負責認錯的態度都沒有，還找賴清德來背書，這叫膽試？

郭國文競選總部21日公布前行政院長賴清德相挺郭國文的錄音檔，賴清德說，郭國文是個有膽識的中生代，是台南的市議員，也有縣府及中央的政務經驗，未來他進入國會，一定會捍衛台灣主權與推動台南建設，請台南鄉親共同支持民進黨唯一提名的郭國文。

郭國文也跟上臉書「十年挑戰」活動，秀出2009與賴清德走上街頭的同框照，搭配他2019迎接賴清德卸任回鄉的照片。郭國文說，賴清德是為台灣民主奮鬥與台南市政進步的長期戰友，希望鄉親「疼惜賴清德相挺郭國文」，讓郭國文高票當選，守住關鍵的這一席立委。

陳筱諭近日則勤跑基層，對於賴清德讚郭國文有膽試，陳筱諭說，郭應該要先跟廣大的選民解釋，當初擔任勞動部次長的時候參與推動一例一休的態度，修法失當導致民進黨9合一大挫敗，連負責任、勇敢認錯的態度都沒有的前政務官，還找賴清德來背書幫忙，這叫膽試？從中央到地方當這麼久的官了，與其找高官幫忙，倒不如到偏鄉走走。

(中時 )