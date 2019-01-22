春節前夕 台東市公所辦理清潔周及揮毫活動

2019年01月22日 07:18 中時 莊哲權

台東市公所舉辦春節揮毫贈春聯活動，充滿年節氣氛。（莊哲權攝）

台東市公所舉辦春節揮毫贈春聯活動，充滿年節氣氛。（莊哲權攝）

金豬賀歲迎春，台東市公所21日舉辦「己亥迎春名家揮毫贈春聯活動」，邀請多位名書法家現場揮毫，為市民客製化專屬春聯；而農曆春節前的清潔周活動，也在昨天舉辦誓師大會，活動期間至25日止，市長張國洲呼籲民眾配合協助垃圾清運。

昨天在台東市公所1樓中庭，充滿濃濃年味，「台東縣書畫教育學會」常務理事長鄭世華及葉宗河等多位名書法家親臨現場揮毫，以各名家所擅長的行、楷、草、隸等生動的書寫筆法，並提供客製化的服務，民眾可以自行挑選鍾愛的春聯對句，因為即將進入豬年，「諸事大吉」4個大字最受歡迎。

同時，響應「國家清潔周」正式開跑，台東市清潔隊於21日上午8時在市公所大門廣場，由市長張國洲主持誓師大會，動員各里里民、轄區國軍弟兄及各相關協力單位，確實執行維護巿容整潔。

清潔隊提醒市民，今年度取消設置廢棄物集中點，改為有需求之家戶於活動期間自行向該隊登記清運；家戶大型家具自月21日至25日開放免付費自行載運進場，若需協助清運，請電洽台東市清潔隊322593登記，每戶以登記清運1次為限，若需第2次清運，則須收取費用；至於公務機關及營利事業廢棄物及垃圾仍須過磅收費。

(中時 )