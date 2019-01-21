日本影星青木崇高當主角 深澳鐵道自行車主題片超美

日星青木崇高日前出演深澳鐵道自行車（RailBike）主題片。（譚宇哲翻攝）

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日星青木崇高日前出演深澳鐵道自行車（RailBike）主題片。（譚宇哲翻攝）

新北市觀光局日前推出深澳鐵道自行車（RailBike）主題影片，首度跨海邀請日本影視雙棲明星青木崇高擔綱主角，在金馬導演陳鈺杰安排下，青木崇高飾演失意男子，在深澳鐵道自行車的尋人過程中，被深澳之美所感動，陸海空美景包辦的多元運鏡視角，讓網友直呼「把深澳拍得太日系了！超美！」

據了解，青木崇高此次是應好友金馬導演陳鈺杰之邀，爽快答應出演，青木也透露自己很喜歡台灣，對於瑞芳九份更是念念不忘，便利用拍日劇空檔期間來台48小時，全力配合拍攝。

拍攝當天，青木崇高在近30度高溫汗流浹背穿西裝奔跑賣力演出，長達12小時以上拍攝毫無倦容，全身上下肢體演繹、情緒轉折豐富，吸引不少粉絲圍觀，利用青木休息空檔爭先搶拍合照。

新北市觀光局表示，主題片出動遊艇、空拍機、電影規格的攝影團隊，將陸、海、空美景合而為一，凸顯壯觀海景、深澳灣、漁港、象鼻岩等浪漫地景特色。

導演陳鈺杰表示，影片內容以旅人角度，帶出不論是否熟識，都願意熱情相助的台灣人情味，希望藉由這支主題片，不只感受大自然、鐵道風光，也享受在不長不短的相處時間內，不論是想突破、思索兩人關係，甚至是與自己對話，創造自己的深澳鐵道回憶。

(中時 )

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