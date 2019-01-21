中職》頂新真的有心「復活」味全龍！聯盟：全力協助

中職元老球隊味全龍可能復活？昔日味全龍隊母企業頂新集團傳出有意組隊重返中職。

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中時電子報
/綜合報導

近日台灣棒球迷最關心的莫過於頂新集團復籍味全龍一事，今天（21日）蘋果日報報導，頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示，開弓沒有回頭箭！暗示經營職棒的決心，中職秘書長馮勝賢也回應，一定全力協助。

頂新集團近日有意以「味全龍」的名義打進職棒圈，不但已有初步的教練團人選，今天陽劭瑋更透過媒體表示，頂新真的有心想做，目前仍在審慎評估中。

馮勝賢表示：「前幾天會長（吳志揚）直播後，有下指令盡力協助，過年前雙方會會面。」日前吳志揚也說道，若頂新能在4月前確定，最快7月就可以參與選秀，明年參與二軍比賽，2021年就能打上一軍。

對於中職有望出現第5支球隊，中信兄弟林智勝也樂觀其成，「現在只有4隊，選手發揮空間有限，很多好選手因為沒有發揮空間被逼退，如果多1隊，這些選手就有機會，畢竟球員國小、國中、高中打了10幾年的球，只在職棒打幾年就退滿可惜的，希望除了頂新，有更多企業公司可以進入職棒這個大家庭。」

若頂新確定成立職棒球隊，未來能挑選4支球隊不在保護名單內的球員，林智勝今年與中信續約1+1年的合約，被問及若有機會想不想到新球隊打球時，林智勝回答得相當務實。

「可以打就繼續打！但先決條件要看今年的成績，真沒辦法就不要想新的球隊，畢竟我也37歲了。他們明年從二軍出發，是培養年輕球員的好機會，我佔走名額也不對吧。」林智勝笑說。

(中時電子報)

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