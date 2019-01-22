馬妞鬆餅充滿愛 滿是給姐的祝福

馬妞鬆餅擺盤精緻，每份都代表對姐姐的愛。（林和生攝）

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馬姍姍（左）為就近照顧胞姐，在自家庭院開了間鬆餅店。（林和生攝）

53歲馬姍姍為照顧重度小兒麻痺導致脊髓彎曲的胞姐馬莉麗，9年前創業開起鬆餅店，每賣出一份餐點，都是幫助姐姐活下去的救命錢，而手作鬆餅一點也不馬虎，選用在地食材、新鮮現做，不少人聽了她們的故事上門光顧，同時帶給2人最實際的祝福。

個性樂觀的馬姍姍說，之前從事餐飲業，姐姐身體狀況還算硬朗，於是跟著雇主到紐西蘭創業，但半年不到，胞姐就常因呼吸困難送醫急救，醫生表示，她的肺部被壓迫嚴重，必須終身靠呼吸器過日子。

返台後，每月1萬元的呼吸器租金，對姊妹來說是沉重負擔，於是利用自家庭院不到4坪大的空間開起鬆餅屋，所得就作為生活與醫療開銷。

馬姍姍說，「這是美麗的誤會」，當時看到姐姐床前總擺著沒吃完的鬆餅，以為她愛吃，所以學習鬆餅製作，後來才知道，那是胞姐友人打包帶來，因為她不愛、所以擺很久。

但因為不喜歡吃，因此只要通過姐姐認可，鬆餅才會上架販售，目前共有12種口味，包括夏季限定的芒果鬆餅，選用三地門出產的土芒果；冬季限定的草莓，也全是台灣種植，巧克力鬆餅更將調味料打進麵糊中，料理完全呈現巧思。

因店址偏僻，顧客不容易發現，有時候1天只賣出1份，但馬姍姍仍笑笑的說，就繼續維持現狀，相信上帝會有最好的安排。

店名：馬妞鬆餅

地址：屏東市田中一橫巷72號

電話：（08）723-3953

營業時間：11：00-19：00（周一公休）

價格：原味鬆餅70元、紫色地瓜冰心250元

(中時 )

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