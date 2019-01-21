日防衛省決定中止與南韓爭議射控雷達問題

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有關南韓海軍驅逐艦向日本偵察機照射射控雷達問題，日本防衛省21日再次提出強烈抗議，要求韓方承認事實並徹底採取措施，防止再次發生。日韓在此問題上各執一詞，爭辯多時，防衛省21日表示，無意再與韓方磋商，南韓對此表示遺憾。

日本防衛省去年12月28日在官網上公開視頻，抗議南韓海軍驅逐艦「廣開土大王號」（DDH-971）12月20日在日本石川縣能登半島海域，多次用射控雷達鎖定日本海上自衛隊P-1偵察機乃極其危險的行為。日本政府立即透過外交管道向南韓政府表達強烈抗議。

南韓軍方對此回應指出，廣開土大王艦是為了搜索遭遇海難的北韓漁船，出於人道目的啟動了雷達，並非為了跟蹤日本偵察機，日方反應過度。日本防衛相岩屋毅22日再次表示，「極其遺憾，將強烈要求韓方防止再次發生」。韓方則強調，日方在未查明事實便發表其主張，對此表示遺憾。

防衛省21日又公開了巡邏機被照射射控雷達時，偵察機探測到的雷達電波轉換成聲音的記錄，指雷達的電波訊號與韓方主張的搜索用雷達是不同的。但南韓仍不認帳地指出，那是實體不詳的機械聲。

防衛省21日譴責南韓指出，「看不到韓方為查明事實以客觀中立的立場來應對」、「與韓方繼續磋商也難以查明事實的真相」，故決定與韓方停止相關的磋商。

(中時 )

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